Sargento da PM morre após mal súbito enquanto aguardava para votar na Bahia

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O sargento da Polícia Militar Venicius Rodrigues morreu na manhã deste domingo, 25, em Vitória da Conquista, na região sudeste da Bahia.

Ele aguardava na fila para votar, na Escola Municipal Cláudio Manoel da Costa, próximo ao Tiro de Guerra, quando sofreu um mal súbito.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) estiveram no local para atender a ocorrência. Os socorristas ainda tentaram reanimar o PM, mas ele não reagiu. O óbito foi constatado em seguida.

O sargento, que era morador do Bairro Alto Maron, era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado da Polícia Militar (CIPE Sudoeste).