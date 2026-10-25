Flávio Bolsonaro vence Lula em seis países da Ásia; veja resultados

O senador Flávio Bolsonaro (PL) superou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seis países asiáticos no segundo turno das eleições de 2026. Os resultados foram divulgados neste domingo, 25, a partir dos boletins de urna das seções eleitorais brasileiras no exterior cujas votações já foram encerradas.



Flávio obteve mais votos no Japão, nas Filipinas, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia e em Taiwan. Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e abrangem 11 países da Ásia e da Oceania.



A maior vantagem do candidato do PL foi registrada no Japão. No país, Flávio recebeu 28.538 votos, o equivalente a 80,08% dos votos válidos, enquanto Lula somou 7.098 votos, correspondentes a 19,92%.



Veja os resultados do segundo turno na Ásia

Japão : Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), enquanto Lula obteve 7.098 (19,92%).

: Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos (80,08%), enquanto Lula obteve 7.098 (19,92%). Filipinas : Flávio somou 39 votos (59,09%), contra 27 de Lula (40,91%).

: Flávio somou 39 votos (59,09%), contra 27 de Lula (40,91%). Indonésia : Flávio recebeu 23 votos (60,53%), enquanto Lula teve 15 (39,47%).

: Flávio recebeu 23 votos (60,53%), enquanto Lula teve 15 (39,47%). Malásia : Flávio conquistou 44 votos (51,76%), contra 41 de Lula (48,24%).

: Flávio conquistou 44 votos (51,76%), contra 41 de Lula (48,24%). Tailândia : Flávio obteve 60 votos (51,72%), enquanto Lula recebeu 56 (48,28%).

: Flávio obteve 60 votos (51,72%), enquanto Lula recebeu 56 (48,28%). Taiwan : Flávio somou 130 votos (58,04%), contra 94 de Lula (41,96%).

Malásia registra a menor diferença entre os candidatos

A disputa mais apertada entre os países em que Flávio Bolsonaro venceu Lula ocorreu na Malásia. Em Kuala Lumpur, o senador recebeu apenas três votos a mais que o presidente: foram 44 contra 41.



O resultado representa uma mudança em relação ao primeiro turno, quando Lula havia vencido no país por 44 votos a 27 sobre Flávio Bolsonaro.



Na Tailândia, a diferença também foi pequena, com vantagem de quatro votos para o candidato do PL.



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Lula vence em cinco países da Ásia e da Oceania

Apesar das vitórias de Flávio Bolsonaro em seis países, Lula ficou à frente nos outros cinco locais com resultados disponíveis: Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura.



Os resultados divulgados no exterior fazem parte da eleição presidencial brasileira, mas não definem isoladamente o vencedor da disputa. A decisão depende da totalização nacional dos votos válidos.



Por que a votação termina antes no exterior?

A diferença de fuso horário faz com que a votação em países da Ásia e da Oceania comece e termine antes do encerramento do pleito no Brasil.



Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.



Após o encerramento de cada seção eleitoral, é possível consultar o boletim de urna, documento que registra os votos contabilizados naquele local. Posteriormente, esses dados são reunidos nos sistemas da Justiça Eleitoral.



Segundo o TSE, a divulgação dos resultados da eleição presidencial, incluindo os votos registrados no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h, pelo horário de Brasília.



No Brasil, a votação ocorre das 8h às 17h, também pelo horário de Brasília. Os eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento poderão votar.