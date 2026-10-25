Flávio Bolsonaro vota no Rio de Janeiro e embarca para Brasília

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O candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo, 25, por volta das 8h20. Assim como no 1º turno, ele chegou pouco depois da abertura dos portões da Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte. Flávio votou na seção 170.

Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e foi um dos primeiros eleitores a comparecer ao Colégio Eleitoral.



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“Eu acho que chegou a hora da mudança de verdade. Foi assim no 1º turno, que seja no 2º. O Brasil não aguenta mais 4 anos do jeito que está”, declarou.

"A vida de todo mundo piorou. Então não tem por que continuar insistindo no erro. A esperança virou medo — medo de andar na rua de noite, medo de ter o celular roubado, medo de ter a moto roubada, medo da geladeira vazia, medo de não conseguir pagar as contas que estão atrasadas”, completou o liberal.



Após votar, Flávio deve seguir para Brasília ainda neste domingo, onde acompanhará a apuração dos votos do segundo turno das eleições presidenciais.

Antes de deixar o local de votação, ele também pediu que os eleitores não faltem. “Faça chuva ou faça sol, bora sair de casa para votar, que o Brasil vai mudar e vai vencer.”



❗️ Flavio Bolsonaro ejerce su derecho al voto en Brasil https://t.co/sBBDBWwZby — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 25, 2026

AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em última pesquisa

O cenário para o segundo turno da eleição presidencial segue apertado na disputa entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Conforme dados divulgados na nova rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, o senador pontua 50,8% dos votos válidos, enquanto o presidente, que busca a reeleição, soma 49,2%, configurando empate técnico.

Com a margem de erro do levantamento sendo de 1 ponto percentual, as intenções de voto de Flávio Bolsonaro variam entre 51,8% e 49,8%. Por outro lado, a pontuação de Lula oscila entre 50,2% e 48,2%.

O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 23 de outubro, trazendo o recall do último debate presidencial, realizado na noite desta sexta-feira, 23, na TV Globo.