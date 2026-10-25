DISPUTA NO EXTERIOR
Lula lidera na Austrália e na Nova Zelândia; Flávio vence no Japão
Votação no Brasil começa apenas às 8h (horário de Brasília)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os resultados divulgados na Nova Zelândia, Austrália, China, Coreia do Sul e Singapura, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente no Japão, nas Filipinas, em Taiwan e em Hong Kong.
Os números foram levantados a partir de boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referentes à votação de brasileiros residentes no exterior no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.
Segundo os dados apresentados, na soma da Oceania com parte dos países do leste e sudeste asiáticos, incluindo China, Japão e Coreia do Sul, Flávio obteve 69,3% dos votos, contra 30,75% de Lula.
O boletim de urna registra a quantidade de votos recebidos por cada candidato em uma seção eleitoral e permite conhecer os resultados locais antes da totalização oficial do TSE.
Em quais países Flávio Bolsonaro teve mais votos?
O senador registrou a maioria dos votos divulgados em quatro dos países e territórios asiáticos listados nos resultados:
- Japão: Flávio recebeu 28.538 votos, equivalentes a 80,08%, enquanto Lula teve 7.098 votos, ou 19,92%.
- Filipinas: Flávio obteve 39 votos (59%), contra 27 votos de Lula (40,91%).
- Taiwan: o senador recebeu 130 votos (58%), enquanto o presidente teve 94 (41,9%).
- Hong Kong: Flávio somou 133 votos (51,15%), contra 127 de Lula (48,85%).
- Na Malásia, os números informados apresentam uma inconsistência: Flávio aparece com 44 votos e 51,76%, enquanto Lula registra 51 votos e 57,24%. Os percentuais e as quantidades de votos não correspondem entre si, por isso o resultado precisa ser conferido.
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Lula lidera na Nova Zelândia, Austrália e China
O presidente teve mais votos nos resultados divulgados de cinco países:
- Nova Zelândia: Lula recebeu 418 votos (80,5%), contra 101 de Flávio (19,5%).
- Austrália: o presidente obteve 6.017 votos (64,5%), enquanto o senador teve 3.465 (36,5%). Os percentuais informados somam mais de 100% e precisam ser conferidos.
- China: Lula somou 375 votos (73,7%), contra 134 de Flávio (26,3%).
- Coreia do Sul: o presidente recebeu 148 votos (64,35%), enquanto Flávio teve 82 (35,65%).
- Singapura: Lula obteve 213 votos (63,78%), contra 121 de Flávio (36,22%).
Os resultados se referem aos boletins de urna consultados pela CNN e não devem ser confundidos com a totalização definitiva divulgada pelo TSE.
Votação no exterior começou antes do Brasil
De acordo com dados do TSE, cerca de 918 mil brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar em 2026. O eleitorado está distribuído por 186 cidades de 134 países, um aumento de 31,82% em relação às eleições de 2022, quando aproximadamente 697 mil eleitores estavam habilitados.
A votação no exterior ocorre, em geral, das 8h às 17h, conforme o horário local de cada seção. Por causa da diferença de fuso horário, as primeiras urnas foram abertas na Nova Zelândia às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília.
Depois, a votação começou na Austrália e em países asiáticos. Na sequência, os brasileiros residentes na Europa e em outras regiões também foram às urnas, enquanto a votação no território brasileiro teve início às 8h deste domingo, 25, pelo horário oficial de Brasília.