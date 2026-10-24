AtlasIntel: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em última pesquisa

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O cenário para o segundo turno da eleição presidencial segue apertado na disputa entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Conforme dados divulgados na nova rodada da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, o senador pontua 50,8% dos votos válidos, enquanto o presidente que busca a reeleição soma 49,2%, configurando empate técnico.

Com a margem de erro do levantamento sendo de 1 ponto percentual, as intenções de voto de Flávio Bolsonaro variam entre 51,8% e 49,8%. Por outro lado, a pontuação de Lula oscila entre 50,2% e 48,2%.

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O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 23 de outubro, trazendo o recall do último debate presidencial, realizado na noite desta sexta-feira, 23, na TV Globo.

Votos Totais

No levantamento dos votos totais, que contabiliza indecisos, votos brancos e nulos, Flávio Bolsonaro registra 49,9% das intenções de voto, contra 48,4% de Lula. Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder somam 1,7%.

Na pesquisa anterior, do dia 18 de outubro, Flávio tinha 49,8% das intenções de voto, contra 47,6% de Lula. A série temporal mostra um crescimento do petista desde o dia 8 de outubro, encurtando a diferença de mais de 5 pontos percentuais para os atuais 2,2 p.p.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi realizado com 4.990 respondentes em todo o território nacional, através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR — Random Digital Recruitment), sob o registro no TSE: BR-06380/2026.