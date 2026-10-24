Ônibus gratuitos na Bahia: mais de 46 mil passagens são emitidas para o 2º turno

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Mais de 46 mil passagens gratuitas foram emitidas na Bahia para o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25. A alta procura pelo transporte intermunicipal fez com que algumas empresas atingissem o limite de ônibus disponíveis em determinadas rotas, mesmo após o reforço da frota.

Segundo balanço divulgado pelo Governo da Bahia, a Operação Vai e Vota contabilizou 46.132 bilhetes emitidos entre terça-feira, 20, e a manhã deste sábado, 24. Para atender à demanda, foram disponibilizados aproximadamente 1.200 horários extras.

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A movimentação já ultrapassou a registrada no sábado de São João, considerado um dos períodos de maior circulação de passageiros no estado. O volume também se aproxima do observado em feriados prolongados, como Páscoa e festas de fim de ano.

Alta procura por passagens gratuitas

A Nova Rodoviária de Salvador registrou grande movimento de passageiros na sexta-feira, 23. A gratuidade começou às 18h do mesmo dia, após decisão do Governo do Estado de antecipar o início do benefício.

A possibilidade de retirar antecipadamente os bilhetes de ida e volta também foi adotada para facilitar a organização dos embarques.

Apesar da ampliação da oferta, algumas linhas chegaram ao limite da capacidade operacional, impossibilitando temporariamente a emissão de novas passagens.

De acordo com o governo, a disponibilidade pode mudar ao longo da operação, já que desistências e cancelamentos podem liberar assentos para outros passageiros.

Fiscalização nas rodoviárias

Equipes da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) e do Procon-BA estão mobilizadas para acompanhar o funcionamento do serviço.

Os órgãos realizam fiscalizações nas rodoviárias e prestam atendimento aos passageiros que enfrentam dificuldades para emitir bilhetes ou realizar o embarque.

A gratuidade permanece válida durante os períodos definidos pelo Governo do Estado para cada modalidade de transporte.

Como buscar atendimento?

Os passageiros que precisarem de informações ou enfrentarem problemas podem procurar os canais oficiais de atendimento.

A Ouvidoria da Agerba funciona pelo telefone 0800 071 0080, enquanto o Procon-BA atende pelo número 151.

Também é possível buscar orientação diretamente nos postos de fiscalização da Agerba ou nos balcões de atendimento do Procon no estado.