Nova identidade pelo celular: veja como solicitar a sua CIN

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A Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui gradualmente o antigo RG e utiliza o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como número único de identificação, pode ser solicitada com o auxílio do celular na Bahia.

Por meio dos canais digitais do governo estadual, o cidadão consegue consultar serviços e, nas unidades que oferecem a modalidade, agendar o atendimento.

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Apesar da facilidade, o procedimento não é totalmente virtual. É necessário comparecer presencialmente ao posto de identificação para a conferência dos documentos e a coleta de dados biométricos.

A primeira via da CIN em papel é gratuita em todo o país. A versão digital também fica disponível após a emissão e pode ser acessada pelo aplicativo Gov.br.

Como solicitar a nova identidade pelo celular

Na Bahia, o agendamento pode ser realizado pelo aplicativo ou site ba.gov.br. Para iniciar o procedimento, o cidadão deve:

Acessar o aplicativo ba.gov.br, disponível para Android e iOS, ou entrar no portal do governo estadual.

Fazer login na plataforma.

Procurar o serviço de emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional.

Escolher uma unidade de atendimento, quando houver agendamento disponível, e selecionar a data e o horário.

Comparecer ao posto escolhido com a documentação exigida.

Também é possível obter informações pela Central de Atendimento do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), pelo telefone (71) 4020-5353.

Atendimento nos postos SAC

Na Bahia, a disponibilidade de agendamento varia conforme a unidade. Alguns postos funcionam exclusivamente com marcação prévia, enquanto outros também atendem por ordem de chegada, com distribuição de senhas.

Por isso, antes de se deslocar, é importante consultar as regras do posto escolhido e verificar se há necessidade de agendamento.

A emissão da CIN no estado é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM).

Quais documentos são necessários?

Para emitir a nova carteira, é necessário apresentar a certidão de registro civil original, em formato físico. A documentação exigida varia conforme o estado civil:

Solteiros: certidão de nascimento.

Casados ou divorciados: certidão de casamento, com as averbações necessárias, quando aplicáveis.

CPF: o cadastro deve estar regularizado junto à Receita Federal.

Também é possível solicitar a inclusão de informações adicionais, conforme as regras do serviço, como tipo sanguíneo, nome social e outros dados previstos para o documento.

Para menores de 16 anos, é necessário o acompanhamento de um dos pais ou responsável legal. As exigências específicas para crianças pequenas devem ser confirmadas antes do atendimento.

Quanto custa e qual é o prazo de entrega?

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional em papel é gratuita. Já os prazos para a disponibilização do documento podem variar de acordo com a unidade e o município.

Na Bahia, a previsão informada para a entrega do documento físico é de até dez dias úteis na capital e 15 dias úteis no interior, contados conforme os procedimentos do serviço. Pendências cadastrais ou a necessidade de corrigir informações podem alterar o prazo.

A versão digital pode ser acessada pelo aplicativo Gov.br depois que a emissão for processada e o documento estiver disponível no sistema.

É possível receber a identidade em casa?

A entrega domiciliar pode ser uma alternativa nos locais em que o serviço estiver disponível. No entanto, a possibilidade de receber a CIN pelos Correios não deve ser considerada válida para todas as unidades ou regiões.

Antes de concluir o atendimento, o cidadão deve confirmar se o posto oferece essa modalidade, se há cobrança adicional e qual é o prazo estimado. Caso a entrega domiciliar não esteja disponível, será necessário seguir as orientações da unidade para retirar o documento físico.