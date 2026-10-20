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CIN

Nova identidade: saiba onde emitir documento em Salvador gratuitamente

A capital baiana terá três pontos de SAC Intinerante nesta semana

Sara Santos
Por
O atendimento do SAC Intinerante está dividido em três pontos da capital baiana
O atendimento do SAC Intinerante está dividido em três pontos da capital baiana - Foto: Divulgação/Saeb

Os moradores de Salvador poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) nesta semana, por meio do SAC Itinerante, disponível em três pontos da capital baiana. O serviço é gratuito e funciona da 8h às 16h30, por ordem de chegada.

Locais de atendimento

Serão sede de atendimento os colégios estaduais Professora Noêmia Rêgo, em Valéria, e Clériston Andrade, em Itacaranha, até quinta-feira (22). Já na loja Ferreira Costa, localizada nos Barris, o atendimento segue até sexta-feira (23).

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Segundo a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb), adminstradora do SAC Intinerante, a iniciativa busca ampliar o acesso à emissão do documento.

Além das unidades móveis, Salvador conta com postos fixos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e unidades provisórias instaladas no Shopping Center Lapa, no Centro, e no Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão.

Documentos necessários

Para emitir o novo documento, é necessário apresentar:

  • certidão original de nascimento, para pessoas solteiras;
  • certidão de casamento, para pessoas casadas;

Caso a certidão esteja plastificada, é necessário levar uma cópia simples.

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Carteira de Identidade Nacional

A CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O novo documento permite incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, fator RH, condição de doador de órgãos e dados relacionados a condições de saúde e deficiências, conforme os critérios aplicáveis.

A versão digital da carteitra fica disponível no aplicativo Gov.Br após a emissão do documento físico.

Qual o tempo de validade da CIN?

A validade da CIN varia de acordo com a idade. Sendo cinco anos para crianças de até 11 anos, dez anos para pessoas de 12 a 59 anos e prazo indeterminado para quem tem 60 anos ou mais.

Mais informações podem ser consultadas nos sites da Saeb e SAC.

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CIN sac móvel SAEB Salvador

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