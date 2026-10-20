Professor Bira morre aos 51 anos e deixa legado na educação baiana

O professor e geógrafo Ubiraci Carlúcio dos Santos, conhecido como professor Bira, morreu na manhã desta terça-feira, 20, aos 51 anos, em Salvador.



A causa da morte não foi divulgada. Formado em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e mestre em Educação pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), ele era professor do Instituto Federal da Bahia (IFBA).

Trajetória na educação

Com mais de 20 anos de experiência em sala de aula, Bira participou em pelo menos 40 instituições públicas e privadas, na capital e no interior do estado.



Também ministrava palestras em escolas, organizações não governamentais, associações e sindicatos, abordando temas ligados à realidade social brasileira.



Ele também concorreu ao cargo de vereador de Salvador pelo PDT, recebeu 1.474 votos e ficou como suplente.





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Contribuição para a cultura de Salvador

Desde 2024, o professor integrava o Circuito Reconectar, iniciativa da Prefeitura de Salvador voltada à valorização do patrimônio histórico e cultural.



No projeto, colaborou com a formação de guias turísticos, professores e estudantes da rede municipal. Em agosto de 2026, também participou da 7ª Jornada do Patrimônio Cultural, com uma aula a bordo de uma escuna pela Baía de Todos-os-Santos.



A Fundação Gregório de Mattos lamentou a morte e destacou a contribuição do educador para a educação patrimonial e para a valorização da história da cidade. Até a última atualização, não havia informações divulgadas sobre o velório e o sepultamento.