OBRAS NO SUBSOLO
Estação da Lapa muda embarque de ônibus a partir deste sábado
A recomendação da Semob é que os usuários observem a sinalização e sigam as instruções
A Estação da Lapa, em Salvador, passará por uma nova fase de obras para recuperar o piso de circulação dos ônibus no subsolo a partir deste sábado, 24. Os trabalhos serão realizados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).
Durante as intervenções, as linhas que utilizavam a plataforma F, localizada no subsolo, terão os pontos de embarque e desembarque transferidos para o térreo da estação. A operação será distribuída entre as plataformas A, C e D.
Para orientar os passageiros e organizar o fluxo de veículos, agentes da Semob e representantes da Integra e da Mobilapa estarão no local durante a execução dos serviços.
Leia Também:
A recomendação da Semob é que os usuários observem a sinalização e sigam as instruções das equipes para facilitar o embarque e o desembarque enquanto as obras estiverem em andamento.
Confira a nova distribuição das linhas no térreo da Estação da Lapa
Plataforma A
1 linha de ônibus
- 0137 — (LB2) Barra Avenida/Barra
Plataforma C
4 linhas de ônibus
- 0136 — (LB1) Chame-Chame
- 0145 — Itapuã/Praia do Flamengo
- 0903 — Boca do Rio
- 0138 — (LB3) Garibaldi/Ondina
Plataforma D
4 linhas de ônibus
- 0101 — Graça
- 0142 — Vale do Canela
- 0140 — Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
- 0141 — Federação/HGE