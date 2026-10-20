Estação da Lapa muda embarque de ônibus a partir deste sábado

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A Estação da Lapa, em Salvador, passará por uma nova fase de obras para recuperar o piso de circulação dos ônibus no subsolo a partir deste sábado, 24. Os trabalhos serão realizados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Durante as intervenções, as linhas que utilizavam a plataforma F, localizada no subsolo, terão os pontos de embarque e desembarque transferidos para o térreo da estação. A operação será distribuída entre as plataformas A, C e D.

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Para orientar os passageiros e organizar o fluxo de veículos, agentes da Semob e representantes da Integra e da Mobilapa estarão no local durante a execução dos serviços.

A recomendação da Semob é que os usuários observem a sinalização e sigam as instruções das equipes para facilitar o embarque e o desembarque enquanto as obras estiverem em andamento.

Confira a nova distribuição das linhas no térreo da Estação da Lapa

Plataforma A

1 linha de ônibus

0137 — (LB2) Barra Avenida/Barra

Plataforma C

4 linhas de ônibus

0136 — (LB1) Chame-Chame

0145 — Itapuã/Praia do Flamengo

0903 — Boca do Rio

0138 — (LB3) Garibaldi/Ondina

Plataforma D

4 linhas de ônibus