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OBRAS NO SUBSOLO

Estação da Lapa muda embarque de ônibus a partir deste sábado

A recomendação da Semob é que os usuários observem a sinalização e sigam as instruções

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem Estação da Lapa muda embarque de ônibus a partir deste sábado
Foto: Foto: Ascom Semob

A Estação da Lapa, em Salvador, passará por uma nova fase de obras para recuperar o piso de circulação dos ônibus no subsolo a partir deste sábado, 24. Os trabalhos serão realizados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), a pedido da Secretaria de Mobilidade (Semob).

Durante as intervenções, as linhas que utilizavam a plataforma F, localizada no subsolo, terão os pontos de embarque e desembarque transferidos para o térreo da estação. A operação será distribuída entre as plataformas A, C e D.

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Para orientar os passageiros e organizar o fluxo de veículos, agentes da Semob e representantes da Integra e da Mobilapa estarão no local durante a execução dos serviços.

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A recomendação da Semob é que os usuários observem a sinalização e sigam as instruções das equipes para facilitar o embarque e o desembarque enquanto as obras estiverem em andamento.

Confira a nova distribuição das linhas no térreo da Estação da Lapa

Plataforma A

1 linha de ônibus

  • 0137 — (LB2) Barra Avenida/Barra

Plataforma C

4 linhas de ônibus

  • 0136 — (LB1) Chame-Chame
  • 0145 — Itapuã/Praia do Flamengo
  • 0903 — Boca do Rio
  • 0138 — (LB3) Garibaldi/Ondina

Plataforma D

4 linhas de ônibus

  • 0101 — Graça
  • 0142 — Vale do Canela
  • 0140 — Rio Vermelho (via Cardeal da Silva)
  • 0141 — Federação/HGE
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