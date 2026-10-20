Jornal MASSA! comemora 16 anos e reforça compromisso com o povo baiano

O Jornal MASSA! comemorou 16 anos nesta terça-feira, 20, com uma festa na Estação da Lapa, um dos pontos de maior circulação de Salvador.



O evento contou com shows de O Poeta, Malafaia, Hiago Danadinho e AfroSambah, além de sorteios, brindes e atividades promovidas por marcas parceiras.



Criado em 18 de outubro de 2010, o veículo celebra a trajetória marcada pela informação, prestação de serviço, esporte e entretenimento voltados ao público baiano.

Nova fase do jornal

A comemoração também acontece em meio a um processo de renovação editorial e visual do MASSA!. Segundo Juliana Nobre, head de Conteúdo e Negócios do veículo, a proposta é modernizar a identidade da marca sem perder a proximidade com a população.

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“Ele vem se renovando. Essa é a nova proposta dos próximos meses e dos próximos anos: se renovar, ter uma identidade mais leve, mais clara e manter, principalmente, a identidade do povo baiano”, afirmou Juliana. Ela também destacou a intenção de ampliar o alcance do jornal para municípios do interior do estado.





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9 de 12 Aniversário do MASSA! foi comemorado diretamente da estação da Lapa | Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

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12 de 12 16 anos do portal e jornal MASSA! | Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

Jornalismo popular e proximidade com as comunidades

A escolha da Estação da Lapa como palco da festa reforça a relação do MASSA! com o cotidiano dos soteropolitanos. Para Amanda Souza, editora do portal, o jornalismo popular tem o papel de dar visibilidade a pessoas e comunidades que nem sempre encontram espaço nos grandes veículos de comunicação.

“Dar voz a essas pessoas que às vezes são esquecidas pela grande mídia” é parte do trabalho desenvolvido pelo veículo, afirmou Amanda. Ex-estagiária e repórter do MASSA!, ela destacou a emoção de participar da celebração dos 16 anos da marca como editora.

A iniciativa também foi celebrada pelos leitores que acompanharam a programação. Joseilton, leitor do MASSA!, parabenizou o jornal pela trajetória e ressaltou a importância de manter o compromisso com a verdade e com a informação. Já dona Cláudia, dona de casa, elogiou a realização do evento e a oportunidade de celebrar o aniversário do veículo junto ao público.



Expectativa de crescimento

O editor do portal, Wiliam Falcão, ressaltou que a festa foi pensada para aproximar o jornal de quem acompanha suas publicações nas bancas, no site e nas redes sociais.

A expectativa, segundo ele, é que o evento cresça a cada edição e que o MASSA! esteja cada vez mais presente na rotina dos leitores. A celebração na Lapa reuniu música, brindes e entretenimento em um espaço que representa a movimentação diária da população de Salvador.