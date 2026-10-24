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HOME > ELEIÇÕES

"TROPAS NÃO DORMEM"

Em live de 24h do 'Exército do Lula', Jerônimo promete ampliar votos do presidente na Bahia

Antes do início da live, Janones utilizou o canal "Exército do Lula" para convocar os seguidores

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
A live, prevista para durar 24 horas, foi organizada após o debate
A live, prevista para durar 24 horas, foi organizada após o debate - Foto: Reprodução Youtube
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participou da transmissão ao vivo comandada pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), iniciada na madrugada deste sábado (24), no YouTube.

A live, prevista para durar 24 horas, foi organizada após o debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato Flávio Bolsonaro (PL), realizado na sexta-feira, 23, na TV Globo.

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Durante a participação, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) convocou os apoiadores do presidente Lula a intensificarem a mobilização eleitoral na Bahia. O petista afirmou que a meta é superar os quatro milhões de votos conquistados por Lula no estado em 2022.

“As tropas não dormem até amanhã às 17h, porque depois é festa. Queria dizer a alegria que estou em participar dessa agenda do Exército”, declarou o governador.

Jerônimo também informou que estava em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, onde participará de uma caminhada, antes de seguir para o Rio Grande do Norte, onde encerrará sua agenda.

Ao comentar o desempenho eleitoral de Lula na Bahia, o governador destacou a importância de ampliar a votação do presidente e pediu empenho dos integrantes do chamado "Exército do Lula" nas últimas horas de campanha.

“A Bahia, em 2022, deu quatro milhões de votos a Lula. Nós batemos três milhões e duzentos mil a mais do que Flávio, e nossa meta é ultrapassar os próprios quatro milhões da eleição passada”, afirmou.

O governador encerrou o apelo incentivando os apoiadores a conversar com eleitores ainda indecisos.

“Quero aproveitar para convocar todo o Exército baiano, que faz parte do Exército do Lula, para que também não descanse no dia de hoje. É importante a virada do voto, é importante o diálogo com as pessoas com quem nós não conversamos”, disse.

Objetivo da live

A iniciativa tem como objetivo mobilizar eleitores de Lula na reta final do segundo turno das eleições presidenciais. A transmissão acontece no canal oficial do presidente e conta com a participação de apoiadores e aliados políticos.

Antes do início da live, Janones utilizou o canal de WhatsApp "Exército do Lula" para convocar os seguidores. Em mensagem de áudio, o parlamentar pediu que os integrantes acompanhassem pelo menos os primeiros minutos da transmissão, mesmo aqueles que não pretendiam permanecer acordados durante a madrugada.

O deputado também incentivou os participantes a acompanhar a programação pelo maior tempo possível. Ao longo das 24 horas, a proposta é apresentar atividades e desafios aos integrantes do grupo, conhecidos como "missões", para ampliar a divulgação de conteúdos relacionados à campanha presidencial.

"Exército do Lula" alcança 10 milhões de seguidores

A mobilização ocorre após o canal "Exército do Lula", administrado por Janones no WhatsApp, atingir 10 milhões de seguidores na tarde de sexta-feira, 23, por volta das 17h50.

O crescimento aconteceu em poucos dias. Em 12 de outubro, o espaço reunia pouco mais de 3,3 milhões de participantes. Já na quarta-feira (21), havia ultrapassado a marca de 7 milhões, chegando aos 10 milhões dois dias depois.

Criado para fortalecer a mobilização digital em favor da candidatura de Lula, o canal funciona como uma ferramenta de comunicação com apoiadores. Por meio dele, Janones compartilha publicações, orientações e ações destinadas a aumentar o alcance de conteúdos eleitorais nas redes sociais.

A atuação do grupo também se tornou alvo de uma disputa judicial no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em meio aos questionamentos sobre as atividades realizadas durante a campanha.

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André Janones eleições 2026 Exercíto de Lula jerônimo Jerônimo Rodrigues Lula votação na Bahia

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