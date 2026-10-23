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URGENTE!!!!!

Canal Exército do Lula atinge marca histórica de 10 milhões de seguidores

Canal administrado por André Janones se tornou uma das principais ferramentas digitais da campanha

Luan Julião
Por
Espaço no WhatsApp reúne milhões de apoiadores e aposta em linguagem direta
Espaço no WhatsApp reúne milhões de apoiadores e aposta em linguagem direta - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Eleições 2026

O canal Exército do Lula, no WhatsApp, alcançou a marca de 10 milhões de seguidores e se consolidou entre os maiores da plataforma no Brasil. Administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), o espaço é utilizado para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ampliar a circulação de conteúdos relacionados à campanha de reeleição.

O crescimento ocorre na reta final do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, período em que as campanhas intensificam as estratégias de comunicação nas redes sociais para alcançar eleitores e estimular a participação política.

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Criado por Janones, o canal reúne mensagens, vídeos, convocações e orientações para ações digitais. A proposta é incentivar os participantes a compartilhar publicações e ampliar o alcance dos conteúdos favoráveis ao presidente.

Linguagem direta e mobilização digital

Uma das características do Exército do Lula é a utilização de expressões associadas ao universo militar, como “soldados”, “tropa” e “missões”. A linguagem serve de base para convocar os seguidores a participar de iniciativas nas redes sociais.

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A estratégia também se insere em um movimento de adaptação da comunicação política aos ambientes digitais, com mensagens diretas e estímulos à participação dos usuários. O formato busca transformar os seguidores em participantes ativos da circulação de conteúdos da campanha, em vez de mantê-los apenas como espectadores.

O canal ganhou espaço durante o segundo turno, acompanhando a intensificação das ações digitais dos candidatos. A mobilização organizada por Janones também passou a integrar a agenda pública da campanha petista.

Live com Lula ultrapassou 1,5 milhão de espectadores simultâneos

Na quinta-feira, 22, Lula participou de uma transmissão ao vivo organizada por André Janones que registrou mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos. A iniciativa ocorreu no mesmo horário em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente no segundo turno, faria uma live que acabou cancelada.

A transmissão marcou a primeira participação de Lula nesse formato de live e fez parte da estratégia de ampliar a presença do presidente nas plataformas digitais. A proposta de estabelecer uma comunicação direta com os eleitores ganhou relevância na reta final da disputa presidencial.

Canal entrou no centro de disputa no TSE

O crescimento do Exército do Lula também colocou o canal no centro de uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a atuação de grandes canais políticos no WhatsApp durante o período eleitoral.

Em meio à possibilidade de suspensão do espaço, o ministro Floriano de Azevedo Marques determinou que o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, não suspenda o canal sem autorização do plenário da Corte.

Na decisão, Floriano afirmou que eventuais irregularidades precisam ser apuradas por meio de processo judicial, com respeito ao devido processo legal. O ministro também considerou excepcional a suspensão de conteúdos na internet.

O canal é administrado por Janones, enquanto a campanha de Lula realizou o registro do endereço eletrônico junto à Justiça Eleitoral para atender a uma determinação anterior do tribunal. O procedimento não significou que a campanha assumiu a administração do espaço.

Com a marca de 10 milhões de seguidores, o Exército do Lula amplia sua dimensão como ferramenta de comunicação política no WhatsApp e evidencia a importância que os canais de mensagens passaram a ocupar nas estratégias digitais durante a disputa presidencial.

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