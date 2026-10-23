Canal Exército do Lula atinge marca histórica de 10 milhões de seguidores

O canal Exército do Lula, no WhatsApp, alcançou a marca de 10 milhões de seguidores e se consolidou entre os maiores da plataforma no Brasil. Administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), o espaço é utilizado para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ampliar a circulação de conteúdos relacionados à campanha de reeleição.

O crescimento ocorre na reta final do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, período em que as campanhas intensificam as estratégias de comunicação nas redes sociais para alcançar eleitores e estimular a participação política.

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Criado por Janones, o canal reúne mensagens, vídeos, convocações e orientações para ações digitais. A proposta é incentivar os participantes a compartilhar publicações e ampliar o alcance dos conteúdos favoráveis ao presidente.

Linguagem direta e mobilização digital

Uma das características do Exército do Lula é a utilização de expressões associadas ao universo militar, como “soldados”, “tropa” e “missões”. A linguagem serve de base para convocar os seguidores a participar de iniciativas nas redes sociais.

A estratégia também se insere em um movimento de adaptação da comunicação política aos ambientes digitais, com mensagens diretas e estímulos à participação dos usuários. O formato busca transformar os seguidores em participantes ativos da circulação de conteúdos da campanha, em vez de mantê-los apenas como espectadores.

O canal ganhou espaço durante o segundo turno, acompanhando a intensificação das ações digitais dos candidatos. A mobilização organizada por Janones também passou a integrar a agenda pública da campanha petista.

Live com Lula ultrapassou 1,5 milhão de espectadores simultâneos

Na quinta-feira, 22, Lula participou de uma transmissão ao vivo organizada por André Janones que registrou mais de 1,5 milhão de espectadores simultâneos. A iniciativa ocorreu no mesmo horário em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do presidente no segundo turno, faria uma live que acabou cancelada.

A transmissão marcou a primeira participação de Lula nesse formato de live e fez parte da estratégia de ampliar a presença do presidente nas plataformas digitais. A proposta de estabelecer uma comunicação direta com os eleitores ganhou relevância na reta final da disputa presidencial.

Canal entrou no centro de disputa no TSE

O crescimento do Exército do Lula também colocou o canal no centro de uma discussão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a atuação de grandes canais políticos no WhatsApp durante o período eleitoral.

Em meio à possibilidade de suspensão do espaço, o ministro Floriano de Azevedo Marques determinou que o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, não suspenda o canal sem autorização do plenário da Corte.

Na decisão, Floriano afirmou que eventuais irregularidades precisam ser apuradas por meio de processo judicial, com respeito ao devido processo legal. O ministro também considerou excepcional a suspensão de conteúdos na internet.

O canal é administrado por Janones, enquanto a campanha de Lula realizou o registro do endereço eletrônico junto à Justiça Eleitoral para atender a uma determinação anterior do tribunal. O procedimento não significou que a campanha assumiu a administração do espaço.

Com a marca de 10 milhões de seguidores, o Exército do Lula amplia sua dimensão como ferramenta de comunicação política no WhatsApp e evidencia a importância que os canais de mensagens passaram a ocupar nas estratégias digitais durante a disputa presidencial.