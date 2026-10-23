Dono de 2º melhor parque do mundo doa R$ 500 mil para campanha de Flávio Bolsonaro

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O empresário Alexandre Von Janke Murad, CEO e herdeiro do fundador do Beto Carrero World, eleito o segundo melhor parque temático do mundo em 2025, doou R$ 500 mil para a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL). Com o novo repasse, o empresário soma R$ 1,05 milhão em doações a candidatos e ao partido nas eleições de 2026.

A contribuição foi registrada na Justiça Eleitoral na última terça-feira, 20, cinco dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25.

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Doações ultrapassam R$ 1 milhão

Antes de destinar recursos à campanha de Flávio Bolsonaro, Murad já havia feito outras três doações eleitorais em Santa Catarina, seu estado de origem.

O empresário repassou R$ 350 mil ao diretório estadual do Partido Liberal (PL), além de R$ 100 mil para cada um de dois candidatos ao Legislativo: o deputado estadual Ivan Naatz (PL-SC), reeleito, e Ana Paula da Silva (Podemos-SC), candidata a deputada federal.

Segundo informações do O Globo, a contribuição de R$ 500 mil para a campanha presidencial foi a maior doação individual feita por Murad neste ano. Somados os quatro repasses, o valor chega a R$ 1,05 milhão.

Relação com a família Bolsonaro



À frente do Beto Carrero World desde 2008, após a morte do pai, João Batista Sérgio Murad, conhecido como Beto Carrero, Alexandre Murad já esteve associado a episódios envolvendo a família Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro visitou o parque temático em diferentes ocasiões. Em 2022, a empresa também foi alvo de repercussão após divulgar uma promoção relacionada ao dia do segundo turno das eleições presidenciais.

Na ocasião, a oferta previa uma condição especial para visitantes que vestissem vermelho e permanecessem no parque durante o período de votação, entre as 8h e as 17h. A publicação foi apagada posteriormente, e a empresa divulgou um pedido de desculpas pelo que classificou como um “mal-entendido”.

O episódio ocorreu durante a disputa entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a eleição presidencial daquele ano.

Beto Carrero World recebe reconhecimento internacional

O Beto Carrero World, localizado em Penha, Santa Catarina, foi eleito o segundo melhor parque temático do mundo no Travellers’ Choice Awards 2025, promovido pelo Tripadvisor. O empreendimento brasileiro ficou atrás apenas do Ferrari World Yas Island, em Abu Dhabi, e superou atrações conhecidas, como o Disney’s Hollywood Studios e o Epcot, ambos pertencentes à The Walt Disney Company.

O ranking é baseado em milhões de avaliações publicadas por visitantes de diferentes países na plataforma. As opiniões levam em conta aspectos como atrações, atendimento, estrutura e experiência geral do público.

O resultado colocou o parque catarinense entre os destaques internacionais do setor de entretenimento e turismo.