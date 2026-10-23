Propaganda eleitoral gratuita termina nesta sexta-feira

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A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que circula desde o dia 9 de outubro, sobre as Eleições 2026 se encerra sexta-feira, 23.

Após o fim do primeiro turno, o espaço estava liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que os candidatos à Presidência da República, juntamente com os governos do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e do Distrito Federal que concorrem no segundo turno.

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O prazo para veiculação de anúncios eleitorais pagos na imprensa escrita e para a realização de debates entre candidatos no rádio e na televisão se encerra nesta sexta-feira, 23, até a meia-noite, de acordo com o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desde 5 de outubro, cada candidato podia publicar até dez anúncios em cada veículo de comunicação, desde que em datas distintas.

O tamanho das peças publicitárias também era limitado: até um oitavo de página nos jornais de formato padrão e um quarto de página em revistas ou tabloides. Além disso, os anúncios precisavam informar, de maneira visível, o valor pago pela publicação.

Campanha nas ruas pode ocorrer até sábado

A campanha nas ruas segue até sábado (24). Até essa data, estão autorizadas a distribuição de materiais impressos e a realização de passeatas e carreatas. Já no domingo (25), dia da votação, as urnas estarão abertas das 8h às 17h.

No dia da eleição, a legislação brasileira proíbe a realização de propaganda eleitoral e qualquer tentativa de influenciar o voto de outros eleitores.

O TSE orienta os eleitores a verificar antecipadamente o local de votação, por meio do site oficial do Tribunal ou do aplicativo e-Título.

Outra regra importante diz respeito ao uso de dispositivos eletrônicos durante a votação. É proibido entrar na cabine eleitoral com celulares, tablets, relógios inteligentes, óculos com câmeras, câmeras corporais ou equipamentos semelhantes.