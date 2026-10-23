Saiba como será esquema da Polícia Civil no 2º turno das eleições

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A Polícia Civil da Bahia montou um esquema especial para o segundo turno das eleições presidenciais, que ocorrerá no próximo domingo, 25. O reforço nas ações de inteligência, monitoramento e análise de informações visa identificar possíveis crimes eleitorais, conteúdos falsos, além de outros ilícitos que possam ameaçar o pleito.

Durante a estratégia serão realizadas:

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Coleta;

análise;

compartilhamento de informações;

mapeamento de áreas de atenção.

Equipes de investigação cibernética monitoram crimes eleitorais no ambiente digital

No dia da votação, o Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciberlab) funcionará na sede da Divisão de Inteligência Policial (DIP), localizada no Complexo Policial de Nazaré, em Salvador.

A unidade atuará na identificação e análise de possíveis ilícitos praticados no ambiente virtual, especialmente os relacionados a:

Disseminação de desinformação;

ameaças;

incitação à violência;

condutas com possível repercussão eleitoral.

Painel de Monitoramento vai acompanhar as ocorrências eleitorais na Bahia

As ações serão acompanhadas por meio do Painel de Monitoramento das Eleições 2026, ferramenta que reúne registros de ocorrências policiais relacionadas ao pleito nos 417 municípios baianos e dados da apuração oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Todas as informações produzidas serão compartilhadas com as unidades policiais e os órgãos competentes, contribuindo para a atuação integrada.

“A análise de informações, aliada aos recursos tecnológicos de monitoramento e à integração entre as equipes, contribui para identificar situações que demandem atenção e oferecer suporte à tomada de decisões”, destacou o delegado-geral adjunto de Operações, Jorge Figueiredo.

Delegacias funcionarão para ocorrências voltadas a crimes eleitorais

As delegacias territoriais e especializadas atuarão em regime de plantão, com equipes preparadas para registrar e apurar ocorrências relacionadas ao período eleitoral, incluindo crimes virtuais. A atuação será integrada entre os departamentos especializados e operacionais, os setores de inteligência e as demais forças de segurança.

As mulheres vítimas de violência poderão buscar atendimento nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams). Nas cidades onde não há unidades específicas, as ocorrências serão registradas pelas delegacias territoriais, que seguirão procedimentos específicos para acolher as vítimas, prestar assistência e garantir o encaminhamento adequado.

Bahia terá 32 mil agentes de segurança no segundo turno das eleições presidenciais

A Bahia terá mais de 32 mil policiais militares, civis e técnicos, e bombeiros militares atuantes no segundo turno das eleições, que acontecerá no próximo domingo, 25. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), 32.879 mil profissionais atuarão no pleito presidencial, o que equivale a um investimento de R$ 2,6 milhões entre efetivos e aparatos tecnológicos.

O planejamento especial ainda contará com a utilização de mecanismos distribuídos em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado com:

Mais de 4 mil câmeras de segurança;

tecnologia com os Sistemas de Reconhecimento Facial e de Placa Veicular;

reforço de 11 Plataformas de Observação Elevada (POE),

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da SSP será ativado às 7h de sábado, 24, de forma ininterrupta, até as 7h da próxima segunda-feira, 26.

Na estrutura, localizada no Centro de Operações e Inteligência da SSP, 31 instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços, atuarão em conjunto.

Bahia teve 147 crimes e irregularidades eleitorais no primeiro turno

Durante o primeiro turno das eleições, a Polícia Militar da Bahia registrou 147 ocorrências relacionadas a crimes e irregularidades eleitorais, nos 417 municípios do estado.

A ocorrência mais frequente foi a boca de urna, com 85 registros. Na sequência, aparecem casos de compra de votos ou favorecimento de eleitores, com 17 ocorrências, e de propaganda, passeata ou carreata irregular, com 13.

Também foram registrados 10 casos de desobediência à autoridade eleitoral, seis conflitos entre grupos políticos, seis ocorrências de desacato, seis agressões físicas e quatro ameaças a eleitores.

Durante a operação, 17 pessoas foram conduzidas em situação de flagrante e foram lavrados 21 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). As equipes da PM também apreenderam três simulacros de arma de fogo e recuperaram dois veículos.