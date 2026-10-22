Homens são presos por tráfico de drogas no interior da Bahia

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Dois homens, de 41 e 36 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (22), no povoado de Baixa Grande,no município de Quixabeira, no centro-norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, eles entregavam drogas pela região.

A corporação havia recebido uma denúncia de que um carro estaria passando com frequência pela localidade. Durante a abordagem ao veículo, os policiais afirmam que os homens informaram que estavam traficando na região. Os agentes apreenderam a mochila que estava com eles, onde as drogas eram guardadas.

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Material apreendido

A polícia informou que foram encontrados na mochila:

Uma barra de cocaína, pesando aproximadamente 500 gramas;

60 porções de cocaína;

Dois tabletes e duas porções de maconha, com peso total aproximado de 300 gramas;

Uma munição de calibre .22;

Duas balanças;

Quatro aparelhos celulares;

Materiais utilizados para o acondicionamento de drogas.

Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Quixabeira (DT/Quixabeira), onde permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido e o automóvel serão encaminhados para perícia.

A ação contou com a participação de policiais civis da DT e de policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar (PETO/CIPM), de Capim Grosso.