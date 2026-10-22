SALVADOR
Empresário enviava vídeos sexuais para doméstica de 63 anos e usava roupas íntimas dela
Ação ocorria em bairro nobre de Salvador
Uma trabalhadora doméstica de 63 anos denunciou ter sido vítima de assédio sexual cometido pelo próprio patrão, um empresário, em uma residência no bairro de Stella Maris, em Salvador. Durante a fiscalização, foram identificadas mensagens com propostas sexuais, ofertas de dinheiro e o envio de conteúdos explícitos. O procedimento foi concluído na quarta-feira, 21.
A denúncia foi apresentada pela vítima no dia 6 de outubro, quando ela procurou a Auditoria-Fiscal do Trabalho na Bahia para relatar os episódios. A identidade do empresário não foi divulgada.
Segundo o órgão, o empregador enviava mensagens à funcionária com propostas de natureza sexual, oferecendo dinheiro e peças íntimas. A investigação também identificou o envio de vídeos pornográficos e imagens nas quais o homem aparecia usando uma roupa íntima retirada dos pertences da trabalhadora sem o consentimento dela.
Empresário foi autuado
Após a apuração, a Auditoria-Fiscal do Trabalho lavrou autos de infração contra o empregador por assédio sexual, ausência de registro do vínculo empregatício e outras irregularidades trabalhistas.
A trabalhadora foi encaminhada à Casa da Mulher Brasileira, por meio de uma articulação entre a fiscalização e o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. No local, ela poderá receber acolhimento e orientações sobre as medidas legais disponíveis.
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Embora a fiscalização tenha sido encerrada em 21 de outubro, a Coordenação da Fiscalização do Trabalho Doméstico e de Cuidados na Bahia continuará acompanhando o andamento do caso junto aos órgãos competentes.
A Auditoria-Fiscal do Trabalho reforçou que o assédio sexual representa uma violação dos direitos e da dignidade dos trabalhadores. No caso das empregadas domésticas, a vulnerabilidade pode ser agravada pelo fato de o serviço ser prestado dentro de residências, muitas vezes sem a presença de outras pessoas.