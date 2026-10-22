Deolane Bezerra sofre nova derrota na Justiça; saiba próximos passos

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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira, 21, dois novos pedidos de habeas corpus apresentados pela defesa de Deolane Bezerra.

A influenciadora e advogada está presa preventivamente sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Os advogados contestaram a decisão e informaram que vão recorrer.

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Novo julgamento está marcado

Segundo a defesa, os pedidos não foram conhecidos porque o habeas corpus foi apresentado no lugar do recurso considerado adequado. Ainda assim, o relator examinou se havia alguma ilegalidade evidente. Os advogados classificaram a prisão como “desnecessária, desproporcional e ilegal”.



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) marcou para terça-feira, 27, às 13h30, um novo julgamento do pedido de habeas corpus, em sessão presencial no Palácio da Justiça.





Investigação apura suspeita de lavagem de dinheiro

Deolane foi presa em maio, durante a Operação Vérnix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao PCC. De acordo com as autoridades, a apuração identificou possíveis vínculos pessoais e comerciais da influenciadora com um gestor de uma transportadora investigada, além de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidade patrimonial e bens de alto padrão.



As suspeitas seguem sob investigação e não representam, por si só, uma condenação.