Homem é preso por importunação sexual contra agente de endemias em Salvador

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Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira, 22, suspeito de importunar sexualmente uma agente de combate às endemias no bairro de Coutos, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele tentou beijar e agarrou a vítima enquanto ela realizava o trabalho em uma residência.

O suspeito ainda teria tentado levar a agente até o banheiro do imóvel, mas ela conseguiu escapar do local. Após fugir, a vítima acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Periperi), que mobilizou uma equipe policial.

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De acordo com a corporação, os policiais se deslocaram até o endereço e efetuaram a prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado a outra unidade policial, onde passou por exames periciais. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

SMS lamenta o caso

Em nota ao portal A TARDE, aprocurou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), lamentou o acontecido. Segundo a pasta, a servidora recebeu acolhimento psicológico na Casa da Mulher Brasileira e, em seguida, foi conduzida à sua família.

A secretaria afirmou que seguirá oferecendo todo o suporte necessário à profissional, respeitando seu tempo, suas necessidades e seu processo de recuperação.

Confira nota da SMS na íntegra:

"A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador lamenta profundamente o episódio de importunação sexual sofrido por uma agente de combate às endemias durante o exercício de suas atividades profissionais, nesta quinta-feira (22), no bairro de Coutos.

Desde o primeiro momento, a profissional contou com todo o suporte necessário, incluindo acompanhamento aos órgãos competentes para a realização dos registros administrativos. Ela também já teve acesso a acolhimento psicológico na Casa da Mulher Brasileira e, em seguida, foi conduzida à sua família, onde poderá contar com apoio e acolhimento neste momento delicado.

A SMS se solidariza com a trabalhadora e reforça que nenhuma mulher deve ser submetida a situações de violência, constrangimento ou violação de sua dignidade.

A Secretaria seguirá oferecendo todo o suporte necessário à profissional, respeitando seu tempo, suas necessidades e seu processo de recuperação, para que ela possa atravessar este momento com segurança, cuidado e amparo."