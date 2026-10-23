Próximos nas pesquisas, Lula e Flávio têm debate decisivo nesta sexta-feira

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o também postulante ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), ficarão novamente frente a frente neste segundo turno, no debate que será realizado pela TV Globo, a partir das 21h30 desta sexta-feira, 22.

O encontro ocorre após a maior parte das pesquisas de intenção de voto colocar o petista e o liberal empatados dentro da margem de erro. Por isso, o debate de hoje pode ser decisivo no triunfo eleitoral para qualquer um dos lados no pleito que acontece no próximo domingo, 25.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como será o debate na Globo?

Segundo as regras do debate divulgadas pela emissora, o encontro terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. A ordem das perguntas será definida por sorteios realizados ao vivo pelo mediador, o jornalista César Tralli.

Primeiro bloco : serão realizadas seis rodadas com assuntos relacionados às diferentes regiões do país e a um tema prioritário de âmbito nacional, de forma a aprofundar a exposição de propostas e programas de governo de cada um dos candidatos. Cada candidato terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

: serão realizadas seis rodadas com assuntos relacionados às diferentes regiões do país e a um tema prioritário de âmbito nacional, de forma a aprofundar a exposição de propostas e programas de governo de cada um dos candidatos. Cada candidato terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica. Segundo e terceiro blocos : No segundo e no terceiro blocos, os candidatos escolherão entre os temas apresentados no telão para fazer as suas perguntas, mantendo a mesma dinâmica de tempo.

: No segundo e no terceiro blocos, os candidatos escolherão entre os temas apresentados no telão para fazer as suas perguntas, mantendo a mesma dinâmica de tempo. Quarto bloco : será de tema livre; cada candidato terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções.

Trânsito pelo palco no debate da Globo

A Globo também estabeleceu regras para a circulação dos candidatos pelo palco. Na Band, durante o debate anterior, Lula e Flávio puderam circular pelo estúdio e se aproximar um do outro — o senador, em diversos momentos, se posicionou atrás do presidente e acabou gerando confusão.

Nos três primeiros blocos, o candidato que tiver a palavra poderá se movimentar pelo cenário livremente. Enquanto isso, o oponente deve se manter em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.

No quarto bloco, contudo, os candidatos "poderão se movimentar livremente pelo seu lado do cenário", diz a Globo.

Checagem de fatos no debate da Globo

Outro ponto que se difere do debate da Band é que a Globo fará uma checagem das declarações dos candidatos.

Segundo a emissora, essa verificação vai ser feita pelo site g1 e deve começar ainda durante o encontro, com publicações das verificações na página do "Fato ou Fake". O processo vai contar com uma equipe de mais de 30 jornalistas do grupo para dar agilidade ao processo.