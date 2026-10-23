DECISÃO
Próximos nas pesquisas, Lula e Flávio têm debate decisivo nesta sexta-feira
Encontro ocorre após empate técnico entre os dois nas últimas pesquisas de intenção de voto
O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o também postulante ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), ficarão novamente frente a frente neste segundo turno, no debate que será realizado pela TV Globo, a partir das 21h30 desta sexta-feira, 22.
O encontro ocorre após a maior parte das pesquisas de intenção de voto colocar o petista e o liberal empatados dentro da margem de erro. Por isso, o debate de hoje pode ser decisivo no triunfo eleitoral para qualquer um dos lados no pleito que acontece no próximo domingo, 25.
Como será o debate na Globo?
Segundo as regras do debate divulgadas pela emissora, o encontro terá quatro blocos de perguntas e respostas, além das considerações finais. A ordem das perguntas será definida por sorteios realizados ao vivo pelo mediador, o jornalista César Tralli.
- Primeiro bloco: serão realizadas seis rodadas com assuntos relacionados às diferentes regiões do país e a um tema prioritário de âmbito nacional, de forma a aprofundar a exposição de propostas e programas de governo de cada um dos candidatos. Cada candidato terá três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.
- Segundo e terceiro blocos: No segundo e no terceiro blocos, os candidatos escolherão entre os temas apresentados no telão para fazer as suas perguntas, mantendo a mesma dinâmica de tempo.
- Quarto bloco: será de tema livre; cada candidato terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções.
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Trânsito pelo palco no debate da Globo
A Globo também estabeleceu regras para a circulação dos candidatos pelo palco. Na Band, durante o debate anterior, Lula e Flávio puderam circular pelo estúdio e se aproximar um do outro — o senador, em diversos momentos, se posicionou atrás do presidente e acabou gerando confusão.
Nos três primeiros blocos, o candidato que tiver a palavra poderá se movimentar pelo cenário livremente. Enquanto isso, o oponente deve se manter em seu púlpito até chegar a sua vez de falar.
No quarto bloco, contudo, os candidatos "poderão se movimentar livremente pelo seu lado do cenário", diz a Globo.
Checagem de fatos no debate da Globo
Outro ponto que se difere do debate da Band é que a Globo fará uma checagem das declarações dos candidatos.
Segundo a emissora, essa verificação vai ser feita pelo site g1 e deve começar ainda durante o encontro, com publicações das verificações na página do "Fato ou Fake". O processo vai contar com uma equipe de mais de 30 jornalistas do grupo para dar agilidade ao processo.