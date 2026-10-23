Bahia tem seis seções eleitorais alteradas para o 2º turno

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou, nesta quinta-feira, 22, a alteração de mais uma seção de votação no interior do estado para o segundo turno das Eleições Gerais 2026, que acontece no próximo domingo, 25.

No município de Pilão Arcado, a seção 143 foi transferida da Creche Municipal William Augusto Pereira de Queiroz para a Creche Municipal Antônio Porfírio.

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Com a atualização, a Bahia registra até o momento seis mudanças de seções eleitorais distribuídas em quatro municípios do interior. De acordo com o TRE-BA, as alterações ocorrem por motivos de inadequações estruturais identificadas nos imóveis utilizados durante o primeiro turno e estão amparadas pela Resolução TSE nº 23.750/2026.

A medida visa garantir maior conforto, acessibilidade e segurança aos eleitores no dia da votação.

Mudanças em imóveis vizinhos ou próximos

As alterações foram realizadas pelos próprios cartórios das zonas eleitorais e envolvem deslocamentos curtos — os novos locais ficam em prédios vizinhos ou a distâncias que variam entre 5 e 600 metros das estruturas anteriores.

Além de Pilão Arcado (195ª Zona Eleitoral), os municípios com seções remanejadas são:

Lagoa Real (63ª Zona Eleitoral): as seções 64 e 65 foram transferidas do PSF – Unidade de Saúde da Família Riachão para o Grupo Escolar Donerio Aguiar.

Conceição do Almeida (184ª Zona Eleitoral): as seções 50 e 51 passaram da Escola Dr. Djalma Rocha Galvão (sede) para a Creche Antonio Ribeiro Falcão.

Itanagra (185ª Zona Eleitoral): a seção 86 mudou do Colégio Angelina Garcia Avena para a Escola Municipal Recanto do Saber.

O tribunal ressalta que novas mudanças ainda podem ocorrer até o próprio dia do pleito, 25, caso surjam situações emergenciais ou excepcionais que demandem intervenção da Justiça Eleitoral. O estado da Bahia conta com 199 zonas eleitorais, das quais 19 situam-se na capital e 180 no interior.

Como consultar local de votação

O TRE-BA orienta que todo o eleitorado consulte com antecedência seu local de votação antes de sair de casa no domingo, especialmente as pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno.

A verificação pode ser feita por três canais oficiais gratuitos:

Aplicativo e-Título: disponível para smartphones nos sistemas iOS e Android.

Site do TRE-BA: na aba de Autoatendimento Eleitoral.

Assistente Virtual Maia (WhatsApp e Telefone): pelo número (71) 3373-7000, que funciona tanto para mensagens instantâneas quanto como central de atendimento telefônico.

Para verificar o relatório detalhado de todas as seções alteradas, o cidadão também pode acessar o Portal de Estatísticas do TSE, navegando pelo menu lateral em "Eleitorado da eleição" > "Capilaridade" e selecionando a opção "Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno", com filtros por município e zona eleitoral.