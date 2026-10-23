Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CONDEÚBA

Licitação de R$ 3 milhões na Bahia é barrada após manobra em edital

Decisão atende a denúncia sobre falhas e limites em taxa de administração de combustível

Rodrigo Tardio
Por
Certame visa contratação de empresa especializada na administração e controle de combustíveis, lubrificantes e recarga de veículos elétricos
Certame visa contratação de empresa especializada na administração e controle de combustíveis, lubrificantes e recarga de veículos elétricos - Foto: Imagem ilustrativa
Eleições 2026

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão cautelar e imediata do Pregão Eletrônico nº 10/2026, promovido pela Prefeitura de Condeúba, sudoeste baiano, gestão de Micael de Odílio (MDB).

A licitação, avaliada em R$ 3.391.927,00, visa à contratação de empresa especializada na administração e controle de combustíveis, lubrificantes e recarga de veículos elétricos e híbridos da frota municipal por cartão com chip.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A medida cautelar atende a uma denúncia formalizada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA. O processo arrola o prefeito do município, Micael Batista Silveira, o secretário municipal Luis Fernando Andrade Chaves, o agente de contratação Adonildo Ribeiro Silva e o pregoeiro Deivison Gomes Amorim.

De acordo com a denúncia aceita pela Corte de Contas, o instrumento convocatório apresentou incoerências técnicas, como a imposição injustificada de um teto máximo para a taxa de administração negativa (limitada em até -1,50%) e a desclassificação sumária de propostas abaixo desse patamar, contrariando parâmetros recentes do Tribunal de Contas da União (TCU).

Falta de transparência

Outro ponto determinante para a paralisação do certame foi a ausência de republicação oficial do edital e dos anexos no Diário Oficial do Município após a decisão de recursos administrativos interpostos por concorrentes.

Pela legislação de licitações (Lei nº 14.133/2021), alterações no texto exigem nova publicação com reabertura de prazo mínimo de 10 dias úteis para formulação de propostas.

Por outro lado, o órgão de controle descartou a ilegalidade apontada pela denunciante sobre a emissão de notas fiscais, por entender que o modelo de "quarteirização" da frota prevê validamente a intermediação da empresa contratada com a rede de postos credenciados.

Prazos e correções

Com a decisão, a Prefeitura fica proibida de dar prosseguimento à adjudicação, homologação ou assinatura de contrato. O Tribunal, contudo, autorizou a administração municipal a retificar o edital, eliminando o limite rígido para taxas negativas e publicando na íntegra o Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Os gestores notificados têm 20 dias para apresentar defesa à Corte de Contas e encaminhar a cópia integral do processo administrativo.

Leia Também:

CANSANÇÃO

Prefeita baiana anula nomeação da filha para Chefe de Gabinete
Prefeita baiana anula nomeação da filha para Chefe de Gabinete imagem

CONSOLIDAÇÃO

VLT do Subúrbio alcança marca de 100 dias e supera 300 mil passageiros
VLT do Subúrbio alcança marca de 100 dias e supera 300 mil passageiros imagem

TUCANO

Gestão Ricardo Maia é investigada por licitação de R$ 15,7 milhões
Gestão Ricardo Maia é investigada por licitação de R$ 15,7 milhões imagem

Contratos sem respaldo legal

Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) expediu medida cautelar determinando que o prefeito Micael de Odílio (MDB), suspendesse imediatamente a contratação de novos prestadores de serviço sem respaldo jurídico. A decisão atendeu a um termo de ocorrência que apontou graves irregularidades na admissão de pessoal sem concurso público ou processo seletivo no município do centro-sul baiano.

O levantamento técnico que fundamentou a cautelar revelou um crescimento expressivo nas despesas da prefeitura com esse modelo de contratação. Em 2022, o gasto registrado foi de R$ 1,5 milhão. Em 2024, o montante saltou para mais de R$ 7 milhões — um aumento de 446%. Até setembro de 2025, os repasses já ultrapassavam a marca de R$ 6 milhões.

Sem concurso nem licitação

De acordo com o relatório de auditoria do órgão fiscalizador, a gestão municipal vinha mantendo trabalhadores sem a realização de concurso ou processo seletivo simplificado. Tampouco foram identificados vínculos efetivos, cargos comissionados formais ou processos licitatórios que justificassem os pagamentos realizados pela administração.

Para o tribunal, a manutenção dos contratos sem amparo legal representa risco de dano ao erário e afronta aos princípios constitucionais do ingresso no serviço público. "A medida visa preservar os cofres municipais até o julgamento do mérito da denúncia", assinala o parecer técnico do órgão.

Sanções e multa pessoal

Com a determinação do TCM, o gestor fica proibido de efetuar novas admoestações ou admissões do gênero até o julgamento final do caso.

O descumprimento da ordem pode acarretar aplicação de multa pessoal ao prefeito, representação junto ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e a obrigação de ressarcir os cofres públicos com recursos próprios.

Em relação ao pedido de retenção imediata das contribuições previdenciárias do município, o tribunal indeferiu a solicitação neste momento, informando que a matéria será deliberada em etapa posterior do processo.

A reportagem procurou a Prefeitura de Condeúba, a qual disse que ainda apura o fato e que vai se posicionar após emissão do parecer jurídico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Controle de Combustíveis licitação pública Prefeitura de Condeúba PREGÃO ELETRÔNICO transparência governamental Tribunal de Contas da Bahia

Relacionadas

Mais lidas