VLT do Subúrbio alcança marca de 100 dias e supera 300 mil passageiros

Siga o A TARDE no Google

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) atinge, nesta quinta-feira, 22, o marco de 100 dias de operação continuada no Subúrbio Ferroviário. Desde a inauguração, o modal já transportou mais de 300 mil usuários, consolidação que reflete a adesão da comunidade local e a importância do sistema para a mobilidade urbana da região.

Atualmente, o serviço realiza o embarque e desembarque de passageiros ao longo de trecho que contempla 13 paradas estratégicas: São Joaquim, Calçada, Baixa do Fiscal, Santa Luzia, Pedreira, Voluntários da Pátria, Lobato, União, Marisqueiras, Plataforma, Itacaranha, Praia Grande e Ara Ketu.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Horários de funcionamento

O atendimento aos passageiros opera com o seguinte cronograma:

Segunda a sexta-feira: das 6h30 às 16h

Finais de semana: das 9h às 12h

A implantação do VLT integra o pacote de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana do Governo da Bahia para o Subúrbio Ferroviário, promovendo a modernização do transporte sobre trilhos e a articulação com as intervenções viárias efetuadas ao longo do seu trajeto.

Veículo e quiosque a pescadores

Na quarta-feira, 21, foi entregue um quiosque de apoio logístico para manutenção de materiais de pesca e um veículo refrigerado para marisqueiras e pescadores do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

As entregas integram o programa O Subúrbio é Nosso, braço comunitário do projeto de implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A iniciativa visa estruturar a atividade pesqueira local e garantir amparo aos trabalhadores impactados pelas intervenções viárias.

Transportes de pescados

O transporte e o acondicionamento dos pescados dentro dos padrões de vigilância sanitária serão gerenciados pela Cooperativa CoopMar, receptora do automóvel. A presidente da entidade, Joana Xavier, ressaltou o ganho de autonomia para a categoria: “Não vamos ficar dependendo de arrumar carro aqui e ali. Agora teremos o nosso efetivo. A hora da orla do Subúrbio chegou”, celebrou.

O secretário da Casa Civil, Eracy Lafuente, reforçou a proposta de aliar mobilidade urbana ao apoio social. “Além de estarmos preocupados com a mobilidade, estamos preocupados com o trabalhador e com o pescador”, afirmou o gestor.

Preservação ambiental

A programação contou ainda com o plantio de 100 mudas de mangue com a participação de alunos do 4º ano da Escola Fênix Lima, pescadores e operários do VLT, acompanhado de atividades de educação ambiental.

Ao todo, o projeto já alcançou a marca de 4,5 mil mudas plantadas em uma extensão de três hectares entre o Lobato e a Enseada do Cabrito. A recuperação ambiental é executada pela consultoria Carbô em parceria com o Projeto Maré, da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).