Revelado: a festa secreta e o presente de luxo de Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, participou de um passeio de lancha no Lago Paranoá, em Brasília, em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19, ao lado de empresários ligados à negociação da vacina Covaxin com o governo federal.

Segundo reportagem publicada pela revista piauí, o encontro também teria envolvido garotas de programa e terminou com o senador recebendo um relógio Rolex de um dos empresários.

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A publicação afirmou ter cruzado depoimentos de pessoas ligadas ao episódio, documentos de quebras de sigilo encaminhados a comissões parlamentares e dados de rastreamento de voos para reconstituir os acontecimentos.

Os envolvidos na "festinha"

A reportagem, que reconstruiu o episódio a partir de depoimentos, documentos e registros de voos, afirma que a confraternização ocorreu em 17 de julho de 2020. Entre os participantes estavam Danilo Trento, empresário ligado à Precisa Medicamentos, e Francisco Maximiano, dono da empresa, além do agente de viagens Raphael Barão.

Na época, a Precisa negociava com o governo do então presidente Jair Bolsonaro a aquisição de doses da Covaxin, vacina desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O contrato tornou-se alvo de investigação da CPI da Pandemia, no Senado, em meio a suspeitas de irregularidades.

Passeio de lancha e entrega de relógio

De acordo com a piauí, Flávio Bolsonaro chegou à embarcação acompanhado do amigo Alexandre Santini, então seu sócio em uma franquia da loja de chocolates Kopenhagen no Rio de Janeiro. O passeio teria reunido empresários e três garotas de programa.

A publicação relata que, durante a confraternização, o senador teria descido à cabine da lancha acompanhado de mulheres. Ao final do encontro, segundo a reportagem, Danilo Trento retirou um relógio Rolex do próprio pulso e o entregou a Flávio.

A matéria também relaciona o episódio a uma reportagem anterior do site PlatôBR, publicada em setembro deste ano, que noticiou encontros do senador com garotas de programa e o recebimento de um relógio Rolex. Segundo a citada publicação, o modelo seria um Submariner Date, avaliado em R$ 305 mil, comprado pelo advogado Alan Belaciano.

Empresários estavam ligados à negociação da Covaxin

A reportagem destaca que Trento e Maximiano buscavam ampliar os negócios da Precisa Medicamentos com o governo federal durante a pandemia. A empresa atuava como intermediária do laboratório indiano Bharat Biotech nas tratativas para fornecer a Covaxin ao Ministério da Saúde.

O contrato previa o pagamento de R$ 80 por dose, valor superior aos preços mencionados na reportagem para as vacinas da Pfizer, de aproximadamente R$ 56,30, e da AstraZeneca, de R$ 18.

As negociações despertaram suspeitas após o servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, e seu irmão, o então deputado federal Luis Miranda, relatarem possíveis irregularidades. O contrato acabou cancelado antes da realização do primeiro pagamento.

Durante os trabalhos da CPI da Pandemia, Flávio Bolsonaro saiu em defesa da Precisa e elogiou publicamente a atuação de Emanuela Medrades, diretora da empresa. O relatório final da comissão recomendou o indiciamento de 78 pessoas, entre elas Flávio, Trento e Maximiano.

Reunião com o BNDES-

A piauí também relata que, em outubro de 2020, Flávio participou de uma reunião virtual com o então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, e Francisco Maximiano. O encontro tratou de uma proposta empresarial na área de telecomunicações.

À época, o banco informou que houve reuniões com representantes da empresa, mas que nenhum financiamento foi contratado. Flávio afirmou que pediu ao presidente do BNDES que ouvisse uma proposta para ampliar o acesso à internet nas regiões Norte e Nordeste e negou manter relação comercial ou financeira com Maximiano.

A reportagem ainda menciona viagens internacionais do senador relacionadas ao setor de turismo e telecomunicações, incluindo uma passagem por Las Vegas, em janeiro de 2020, na mesma época em que Danilo Trento também esteve na cidade.

Senador e demais citados reagem

Procurado pela publicação, Flávio Bolsonaro não se manifestou. Além dele, Danilo Trento não respondeu às perguntas após receber os detalhes da pauta, enquanto os advogados de Francisco Maximiano também não retornaram aos contatos.