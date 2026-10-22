Jerônimo provoca Flávio sobre sigilos: “Tem coisa debaixo do lençol”

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“Se ele não entregou, é porque tem alguma coisa debaixo do lençol.” Essa é a conclusão do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), sobre o fato de o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ainda não ter apresentado à Justiça Eleitoral uma petição autorizando a abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 22, Jerônimo afirmou que o desafio lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, é legítimo porque garante a transparência necessária ao eleitor em uma eleição acirrada.

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Para o governador, a atitude de Flávio levanta suspeitas de desonestidade.

“Eles têm um conceito sobre política que é muito perverso com a gente. Fica tratando Lula como ladrão, mas não conseguem provar. Lula fez um desafio e cumpriu, já entregou os documentos autorizando a abertura dos sigilos. Flávio veio com uma contrapartida e Lula disse que tudo bem. Estamos na expectativa”, afirmou.

Jerônimo lembrou ainda que, até o momento, Flávio não apresentou notas fiscais ou uma prestação de contas detalhada, com recibos, sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, que conta a história política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio não prestou contas do dinheiro que pegou para o filme do pai e nunca prestou contas sobre outras ações com o Banco Master. Esse é um bom desafio Jerônimo Rodrigues - Governador da Bahia

Embora o senador tenha alegado publicamente e em sabatinas que as contas “já foram prestadas” por meio de um laudo pericial da própria produtora, agências reguladoras, checagens de fatos e a Polícia Federal contestam essa afirmação.

Último debate do 2º turno

Lula e Flávio Bolsonaro voltam a se enfrentar nas urnas no próximo domingo, 25, quando será realizada a votação do segundo turno das eleições de 2026.

Antes disso, no entanto, os dois devem ficar cara a cara no último debate da eleição, promovido pela TV Globo nesta sexta-feira, 23.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) - Foto: Nelson Almeida/AFP

Ainda durante a entrevista, Jerônimo afirmou que o debate será uma “ótima oportunidade” para Flávio explicar, com transparência, questões de interesse público.

“Espero que o debate de amanhã possa ser elucidativo, que Flávio possa se explicar. Se ele não entregar, alguma coisa está debaixo do lençol”, concluiu.

Entenda o desafio dos sigilos

O embate começou no debate da TV Band, no último domingo, 18, quando Lula desafiou Flávio a autorizar a abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos e de seus familiares.

Na terça-feira, 20, Lula apresentou ao TSE uma autorização para abrir os sigilos dele e os de familiares referentes aos últimos oito anos, condicionada à adoção da mesma medida pelo adversário.

Na quarta-feira, 21, Flávio apresentou uma petição ao TSE, dirigida ao ministro André Mendonça, na qual classificou a oferta de Lula como “gaveta vazia”.

Depois, Flávio impôs 19 exigências para autorizar a quebra dos próprios sigilos bancário, fiscal e telefônico dos últimos 20 anos. Entre elas está o acesso a dados do cartão corporativo da Presidência.