Governador alerta para risco em obras na Bahia se Flávio vencer

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou o temor de que o Estado possa ficar sem recursos federais caso Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito Presidente da República no 2º turno do pleito, que acontece no próximo domingo, 25.

O titular do Palácio de Ondina foi o entrevistado, nesta quinta-feira, 22, na rádio A TARDE FM. O encontro foi conduzido pelo apresentador e jornalista Jefferson Beltrão e contou com a presença do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias, e da head do Massa!, Juliana Nobre.

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"Eu temo sim que, com o próximo presidente, nós não teremos as mesmas condições financeiras. A Bahia me deu a oportunidade de governar por mais quatro anos. E, para a Bahia, mesmo quem é da oposição, o melhor é que seja o Lula eleito presidente", disse Jerônimo.