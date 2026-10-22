DADOS DO TSE
Flávio gasta R$ 74 milhões em campanha, R$ 8 milhões a mais que Lula
Dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declararam, respectivamente, R$ 74,6 milhões e R$ 65,7 milhões em despesas de campanha até as 14h de quarta-feira, 21.
Do total, o candidato à Presidência Flávio declarou R$ 65,1 milhões referentes a gastos até o primeiro turno e R$ 9,5 milhões depois da primeira etapa da disputa, segundo levantamento do Poder360 com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Ele arrecadou R$ 95,5 milhões ao longo da campanha, por meio dos fundos partidário e eleitoral, além de doações de pessoas físicas.
Já o presidente Lula gastou R$ 65,6 milhões até 4 de outubro e declarou R$ 36.000 até o momento referentes ao segundo turno.
O atraso é comum, pois os candidatos têm semanas depois do pleito para prestar contas. Somadas todas as receitas, o petista acumulou R$ 118,4 milhões até agora.
Limite de gastos
O TSE estipulou, para as eleições de 2026, o limite de gastos da campanha presidencial em R$ 133,4 milhões ao longo do pleito. São R$ 88,9 milhões para o primeiro turno e R$ 44,5 milhões para o segundo turno.
As despesas declaradas por Lula equivalem a 49,3% do limite permitido. As de Flávio correspondem a 55,9%.
Que dia acontece o segundo turno das Eleições 2026?
O segundo turno da eleição para presidente da República será disputado pelos candidatos Flávio Bolsonaro e Lula. Com isso, os eleitores voltam às urnas para o segundo turno no dia 25 de outubro de 2026, um domingo.
No primeiro turno, Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos.
A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.