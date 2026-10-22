Jerônimo quer ampliar tempo integral e criar programa para formar professores

Uma das prioridades do governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), para o novo mandato é universalizar a oferta de escolas de Tempo Integral no estado. Em entrevista exclusiva ao A TARDE nesta quinta-feira, 22, o petista afirmou que a expectativa é chegar a cerca de 800 unidades nesse modelo.

Atualmente, a rede estadual conta com mais de 740 escolas em funcionamento ou modernizadas.

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“Meu programa diz que vou universalizar, e eu preciso de um presidente que goste de Educação de Tempo Integral, que bote Pé-de-Meia e possa nos ajudar neste aspecto. [Quero] buscar ao máximo para termos as escolas de tempo integral funcionando na rede estadual”, afirmou.

Jerônimo também defendeu o apoio aos municípios para ampliar a oferta desde a educação infantil. Segundo ele, o contato com a jornada ampliada desde a creche e os primeiros anos do ensino fundamental pode ajudar a construir uma cultura de valorização do Tempo Integral.

“Quando o estudante começa desde a creche, depois o Fundamental I e II, tendo o direito e conhecendo o que é ficar mais tempo na escola, não cria aquela resistência de dizer: ‘poxa, vou ficar na escola 6h, 7h, 8h’. Então, se começar desde criança, cria-se a cultura de que o Tempo Integral é importante para a formação do conhecimento, envolvimento social com práticas de esporte e cultura e, ainda, uma proteção”, explicou.

Incentivo à carreira docente

Outra iniciativa destacada pelo governador é a criação de um programa para estimular os jovens a ingressarem na carreira docente. A proposta será elaborada em parceria com as quatro universidades estaduais da Bahia: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

“Vamos fazer um desenho com o Conselho Estadual de Educação, com as quatro universidades estaduais, e vou chamar também as federais, pois quero criar um programa que estimule essa meninada a querer ser professor”, declarou.

A iniciativa surge em meio às dificuldades de renovação do quadro docente no país. Em setembro de 2026, a segunda edição da pesquisa 'Apagão dos Professores: o desafio da renovação dos professores no Brasil', realizada pelo Instituto Semesp, apontou uma redução no número de professores mais jovens e um aumento expressivo de profissionais com 60 anos ou mais na rede pública.

De acordo com o levantamento, entre 2015 e 2025, o número de professores do ensino médio com até 24 anos caiu 31,1%, passando de 17,3 mil para 11,9 mil. No mesmo período, o contingente de docentes com 60 anos ou mais cresceu 104,5%, saltando de 18,2 mil para 37,3 mil.

Segundo o Instituto Semesp, o envelhecimento do quadro docente, com o aumento da proporção de profissionais próximos da aposentadoria, e a contratação intensiva de professores temporários e terceirizados estão entre os fatores que podem dificultar a renovação da rede pública de ensino.

Concursos públicos

Questionado sobre a convocação de aprovados em concursos públicos da educação estadual, Jerônimo garantiu que os chamamentos terão continuidade. O governador afirmou que os candidatos dentro do limite previsto nos editais já foram convocados e antecipou a publicação de um novo processo seletivo pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

“Não vou abrir mão de nada. Nós zeramos os concursos públicos da rede estadual da Bahia, até ali, na linha de corte, todo mundo foi chamado. Vamos publicar nesta semana ou na outra o Reda”, afirmou.

O petista também sinalizou a expectativa de novos concursos públicos para a área da educação, mas não informou datas para a realização dos certames. “A nossa expectativa é que a educação tenha mais concursos, porque é uma população [que] está na expectativa. Só não vou dizer datas, mas está, sim, na expectativa nossa ter concursos para a educação”, concluiu.

Assista a entrevista completa: