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ELEIÇÃO

Operação eleitoral mobiliza 33 mil agentes na Bahia; veja o que muda

O secretário da Segurança Pública da Bahia faz alerta aos eleitores.

Evellyn Teixeira
Por
Secretário de Segurança Pública reforça policiamento no 2° turno
Secretário de Segurança Pública reforça policiamento no 2° turno - Foto: Divulgação SSP
Eleições 2026

Faltando cerca de 48 horas para o segundo turno das Eleições 2026, o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, afirmou nesta sexta-feira, 23, que as forças policiais e o Corpo de Bombeiros atuarão de forma integrada para garantir o direito ao voto.

Ao todo, 32.879 profissionais serão mobilizados nos 417 municípios do estado, com reforço no patrulhamento, escolta de urnas e combate a crimes eleitorais.

Em mensagem direcionada aos eleitores, Werner destacou a preparação para o pleito e a importância de assegurar a participação da população. “Faltam 48 horas para o início do segundo turno das eleições. Logicamente, nós da Secretaria preparamos uma operação grande para poder garantir o seu livre direito de ir e vir ao voto”, declarou o secretário.

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Mais de 4 mil câmeras serão utilizadas

A operação contará com mais de 4 mil câmeras de monitoramento, além de carros, motos, embarcações, helicópteros e drones.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) será ativado no sábado (24), com a participação de 31 instituições estaduais, federais e municipais, além de concessionárias de serviços. A estrutura funcionará de forma ininterrupta até a manhã de segunda-feira, 26.

Segundo o secretário, o trabalho também envolve o acompanhamento de conteúdos publicados nas redes sociais para identificar possíveis crimes relacionados à desinformação.

“Um trabalho totalmente alinhado, integrado com o Tribunal Regional Eleitoral. Já monitoramos também todas as redes sociais para que nós possamos combater delitos de desinformação juntamente com o TRE, com a Polícia Federal”, afirmou.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública receberá, com prioridade, informações relacionadas a possíveis crimes eleitorais. O serviço funciona 24 horas, a ligação é gratuita e o anonimato é garantido por lei.

Werner reforçou que as forças de segurança estarão mobilizadas para proteger o exercício da cidadania. “Tudo pronto para que você possa livremente exercer o direito de votar, para que nós possamos garantir a segurança nesta que é a festa da democracia, que são as eleições”, concluiu.

A orientação é que situações que possam impedir ou atrapalhar o direito ao voto sejam comunicadas às autoridades pelo telefone 181.

Confira o vídeo:

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eleição 2026 Marcelo Werner

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