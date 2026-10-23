JOICE HASSELMANN
De líder de Bolsonaro à voto em Lula: deputada mais votada prevê prisão de Flávio
Ex-líder do governo rompe com bolsonarismo, declara voto em Lula e ataca a família do ex-presidente
A jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann utilizou a sua conta no Instagram para anunciar o voto no candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e fazer duras críticas à família Bolsonaro.
Antiga aliada do então presidente Jair Bolsonaro, e ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, Hasselmann afirmou ter rompido com o grupo bolsonarista para denunciar irregularidades e apontou a preservação das regras institucionais como motivo da sua posição atual.
Da liderança do governo ao rompimento público
- Eleição recorde: Em 2018, Joice Hasselmann elegeu-se deputada federal pelo PSL com 1.078.666 votos, tornando-se a mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados no país.
- Atuação como líder: No primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, em 2019, assumiu a liderança do Governo no Congresso Nacional e atuou na articulação da Reforma da Previdência.
- Saída do governo: No final de 2019, rompeu com o grupo governista, deixou o posto de líder e passou a fazer denúncias sobre esquemas internos de desinformação e a existência de documentos de teor antidemocrático no Palácio do Planalto.
As declarações sobre o apoio a Lula e as críticas à família Bolsonaro
Em vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quinta, 22, Joice declarou voto no candidato do PT e justificou a posição com críticas diretas à família do ex-presidente.
Justificativa da mudança de posição
- Defesa da democracia: Sobre a comparação entre os dois lados políticos na eleição, afirmou: "Os dois lados não são iguais. Um tem ideias que combato há décadas, mas dentro das regras da democracia. O outro (...) é o grupo que representa ódio, mentira, violência, crimes, roubo".
- Oposição histórica ao PT: Lembrou o seu passado no jornalismo e na política: "Foram mais de 20 anos de enfrentamento ao Lula e ao PT. Processei Lula, fui processada por ele. Em 2015, fui demitida da Veja por dizer que Lula e Dilma roubaram o futuro do Brasil".
- Motivo do voto: Ao declarar a escolha nas urnas, disse: "Apesar de todo o meu histórico de enfrentamento ao PT (...) eu, Joice Hasselmann, voto Lula, sem medo. Voto Lula sem meias palavras, sem hipocrisia".
- Retorno à oposição: Sobre a postura após a eleição, declarou: "Dia 26, volto ao debate de ideias, volto à oposição, mas dentro do processo democrático, onde é possível fazer oposição".
Leia Também:
Críticas e acusações ao grupo bolsonarista
- Visão interna do governo: Ao descrever o período em que integrou a base governista, relatou: "Eu vi o clã por dentro. Começou com a podridão dos filhos, a farsa da esposa, vieram os aliados corruptos e a corrupção foi acontecendo de forma quase industrial. O mal tinha vencido dentro do governo".
- Denúncia de minuta: Sobre a decisão de deixar o posto de líder em 2019, afirmou: "Fui a primeira a denunciar a existência da minuta do golpe que estava na gaveta do presidente da República. Levei informação ao presidente do STF. Esta minuta já existia no primeiro ano de governo".
- Consequências do rompimento: Ao comentar as reações ao seu afastamento do grupo, declarou: "Perdi poder, aliados, base, fui agredida, grampeada, perseguida, espancada, mas não desisti".
- Declaração sobre Flávio Bolsonaro: Ao se referir ao adversário na eleição presidencial, afirmou: "Flávio Bolsonaro será preso. Os crimes deles se empilham um no outro: desvio de dinheiro, superfaturamento de vacinas, sócio oculto em bets, jatinho de bilionário, o centro dos esquemas de dobradinha, as lavanderias de dinheiro".