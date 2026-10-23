De líder de Bolsonaro à voto em Lula: deputada mais votada prevê prisão de Flávio

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A jornalista e ex-deputada Joice Hasselmann utilizou a sua conta no Instagram para anunciar o voto no candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e fazer duras críticas à família Bolsonaro.

Antiga aliada do então presidente Jair Bolsonaro, e ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, Hasselmann afirmou ter rompido com o grupo bolsonarista para denunciar irregularidades e apontou a preservação das regras institucionais como motivo da sua posição atual.

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Da liderança do governo ao rompimento público

Eleição recorde: Em 2018, Joice Hasselmann elegeu-se deputada federal pelo PSL com 1.078.666 votos, tornando-se a mulher mais votada da história para a Câmara dos Deputados no país.

Em 2018, Joice Hasselmann elegeu-se deputada federal pelo PSL com 1.078.666 votos, tornando-se a Atuação como líder : No primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, em 2019, assumiu a liderança do Governo no Congresso Nacional e atuou na articulação da Reforma da Previdência.

: No primeiro ano do mandato de Jair Bolsonaro, em 2019, assumiu a e atuou na articulação da Reforma da Previdência. Saída do governo : No final de 2019, rompeu com o grupo governista, deixou o posto de líder e passou a fazer denúncias sobre esquemas internos de desinformação e a existência de documentos de teor antidemocrático no Palácio do Planalto.

As declarações sobre o apoio a Lula e as críticas à família Bolsonaro

Em vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quinta, 22, Joice declarou voto no candidato do PT e justificou a posição com críticas diretas à família do ex-presidente.

Justificativa da mudança de posição

Defesa da democracia : Sobre a comparação entre os dois lados políticos na eleição, afirmou: "Os dois lados não são iguais. Um tem ideias que combato há décadas, mas dentro das regras da democracia. O outro (...) é o grupo que representa ódio, mentira, violência, crimes, roubo".

: Sobre a comparação entre os dois lados políticos na eleição, afirmou: "Os dois lados não são iguais. Um tem ideias que combato há décadas, mas dentro das regras da democracia. O outro (...) é o grupo que representa ódio, mentira, violência, crimes, roubo". Oposição histórica ao PT : Lembrou o seu passado no jornalismo e na política: "Foram mais de 20 anos de enfrentamento ao Lula e ao PT. Processei Lula, fui processada por ele. Em 2015, fui demitida da Veja por dizer que Lula e Dilma roubaram o futuro do Brasil".

: Lembrou o seu passado no jornalismo e na política: "Foram mais de 20 anos de enfrentamento ao Lula e ao PT. Processei Lula, fui processada por ele. Em 2015, fui demitida da Veja por dizer que Lula e Dilma roubaram o futuro do Brasil". Motivo do voto : Ao declarar a escolha nas urnas, disse: "Apesar de todo o meu histórico de enfrentamento ao PT (...) eu, Joice Hasselmann, voto Lula, sem medo. Voto Lula sem meias palavras, sem hipocrisia".

: Ao declarar a escolha nas urnas, disse: "Apesar de todo o meu histórico de enfrentamento ao PT (...) eu, Joice Hasselmann, voto Lula, sem medo. Voto Lula sem meias palavras, sem hipocrisia". Retorno à oposição : Sobre a postura após a eleição, declarou: "Dia 26, volto ao debate de ideias, volto à oposição, mas dentro do processo democrático, onde é possível fazer oposição".

Críticas e acusações ao grupo bolsonarista

Visão interna do governo : Ao descrever o período em que integrou a base governista, relatou: "Eu vi o clã por dentro. Começou com a podridão dos filhos, a farsa da esposa, vieram os aliados corruptos e a corrupção foi acontecendo de forma quase industrial. O mal tinha vencido dentro do governo".

: Ao descrever o período em que integrou a base governista, relatou: "Eu vi o clã por dentro. Começou com a podridão dos filhos, a farsa da esposa, vieram os aliados corruptos e a corrupção foi acontecendo de forma quase industrial. O mal tinha vencido dentro do governo". Denúncia de minuta : Sobre a decisão de deixar o posto de líder em 2019, afirmou: "Fui a primeira a denunciar a existência da minuta do golpe que estava na gaveta do presidente da República. Levei informação ao presidente do STF. Esta minuta já existia no primeiro ano de governo".

: Sobre a decisão de deixar o posto de líder em 2019, afirmou: "Fui a primeira a denunciar a existência da minuta do golpe que estava na gaveta do presidente da República. Levei informação ao presidente do STF. Esta minuta já existia no primeiro ano de governo". Consequências do rompimento : Ao comentar as reações ao seu afastamento do grupo, declarou: "Perdi poder, aliados, base, fui agredida, grampeada, perseguida, espancada, mas não desisti".

: Ao comentar as reações ao seu afastamento do grupo, declarou: "Perdi poder, aliados, base, fui agredida, grampeada, perseguida, espancada, mas não desisti". Declaração sobre Flávio Bolsonaro : Ao se referir ao adversário na eleição presidencial, afirmou: "Flávio Bolsonaro será preso. Os crimes deles se empilham um no outro: desvio de dinheiro, superfaturamento de vacinas, sócio oculto em bets, jatinho de bilionário, o centro dos esquemas de dobradinha, as lavanderias de dinheiro".

Assista o víde na íntegra