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PREVISÃO DO TEMPO

Sol, calor e chuva: veja o que esperar do tempo em Salvador e no interior até domingo

Temperaturas podem alcançar 39 °C no dia da eleição

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Fenômeno climático passará a atuar sobre o país e vai aumentar a temperatura
Fenômeno climático passará a atuar sobre o país e vai aumentar a temperatura - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

O calor deve predominar em boa parte da Bahia neste fim de semana, com temperaturas que podem alcançar 39 °C em municípios do interior.

Enquanto cidades das regiões oeste e norte devem enfrentar dias de sol forte, Salvador e localidades próximas ao litoral poderão registrar chuvas passageiras. As informações são do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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A previsão também chama atenção para o domingo (25), quando acontece o segundo turno das eleições. Na capital baiana, os eleitores devem encontrar céu bastante nublado, mas sem indicação de chuva, conforme o Inmet. Os termômetros devem marcar entre 23 °C e 31 °C.

No interior, o cenário será de temperaturas mais elevadas. Barreiras, no oeste do estado, poderá registrar máximas de 39 °C durante todo o fim de semana. Em Feira de Santana, o calor deve ganhar intensidade gradualmente, chegando a 38 °C no domingo.

Juazeiro, no norte baiano, também poderá atingir 38 °C no dia da votação. Já Vitória da Conquista, no sudoeste, terá uma amplitude térmica significativa, com mínima de 16 °C na sexta-feira (23) e máximas que podem alcançar 35 °C ao longo do período.

  • Sábado, 24 - sol ganha força, mas chuva ainda pode aparece

O sábado deverá manter o padrão de calor na maior parte do território baiano. As instabilidades ficarão concentradas principalmente nas regiões sul e baixo sul, onde há possibilidade de chuva.

Em Salvador, a previsão é de 24 °C a 31 °C, com chance de precipitações isoladas pela manhã. Durante a tarde e a noite, o céu deverá permanecer com muitas nuvens.

Em Itabuna, as temperaturas poderão variar entre 22 °C e 32 °C, com possibilidade de chuva nos períodos da manhã e da tarde.

No interior, o calor será mais intenso. Feira de Santana poderá alcançar 36 °C, enquanto Juazeiro terá máxima de 37 °C. Barreiras seguirá entre as cidades mais quentes, com previsão de 39 °C.

  • Domingo, 25 - veja como fica o tempo no dia da eleição

No domingo, quando os brasileiros retornam às urnas para o segundo turno, o calor continuará sendo destaque em diversas regiões da Bahia.

Em Salvador, a previsão indica temperaturas entre 23 °C e 31 °C, com muitas nuvens ao longo do dia e sem indicação de chuva pelo Inmet.

Em Feira de Santana, os termômetros poderão chegar a 38 °C, com umidade relativa do ar em torno de 30%. Juazeiro também terá máxima de 38 °C, mas com predomínio de poucas nuvens.

Já em Itabuna, Vitória da Conquista e Barreiras, há possibilidade de chuva isolada. As máximas previstas são de 34 °C, 35 °C e 39 °C, respectivamente.

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Baixa umidade exige atenção

Além das altas temperaturas, moradores de Barreiras e Juazeiro devem ficar atentos ao tempo seco. Nos dois municípios, a umidade relativa do ar poderá atingir 20%.

Diante dessas condições, a orientação é aumentar o consumo de água, evitar exposição prolongada ao sol e reduzir atividades físicas intensas nos horários de maior calor, especialmente entre o fim da manhã e o meio da tarde.

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Bahia calor previsão do tempo Salvador

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