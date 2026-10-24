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Dívidas de R$ 23 mil caem para R$ 6,5 mil: Sefaz-BA libera abatimento histórico de até 95%

Simulações da Sefaz-Ba mostram abatimentos de mais de 70% no valor total do débito. Prazo para adesão vai até 18 de dezembro

Rafael Tiago
Por
Até 95% de desconto: Governo da Bahia abre renegociação de dívidas com a Sefaz
Até 95% de desconto: Governo da Bahia abre renegociação de dívidas com a Sefaz - Foto: Ascom Sefaz-BA/Divulgação

Os contribuintes baianos com débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado têm uma oportunidade inédita para regularizar a situação fiscal com reduções expressivas. Lançado pelo Governo da Bahia, por meio da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e com apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), o edital de transação tributária garante descontos de até 95% sobre multas e acréscimos moratórios, além da opção de parcelamento.

Simulações realizadas pelo fisco baiano revelam que a economia para o contribuinte pode ultrapassar 70% do valor total devido, gerando abatimentos de milhares ou até milhões de reais.

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Em um dos casos divulgados pela Sefaz-Ba, um débito acumulado de R$ 23,27 mil foi reduzido para R$ 6,51 mil — um desconto efetivo de 72% (economia de R$ 16,76 mil). Em outra simulação com múltiplos débitos de uma empresa, um montante de R$ 3,92 milhões caiu para R$ 1,40 milhão, representando um abatimento de R$ 2,52 milhões.

Quem pode aderir aos descontos?

O benefício é voltado para pessoas físicas e jurídicas cujos Processos Administrativos Fiscais (PAFs) tenham dado origem a créditos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2025.

Para obter as reduções e as condições facilitadas de pagamento, os débitos devem se enquadrar em ao menos um dos seguintes perfis:

  • Créditos classificados como de difícil recuperação;
  • Débitos de pequeno valor;
  • Dívidas de empresas em recuperação judicial.

"Os valores apresentados são exemplos de simulações, e o desconto efetivamente concedido depende das características e da classificação de cada crédito tributário", explicou a Sefaz-Ba, em nota orientativa.

Condições de pagamento e prazo final

Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para formalizar a adesão. Além da quitação à vista com descontos máximos, o programa permite o parcelamento do saldo devedor em até 6 vezes, desde que cada parcela tenha o valor mínimo de R$ 500.

Vale destacar que os honorários advocatícios relativos à Dívida Ativa incidirão apenas sobre o montante final já reduzido pelos abatimentos do edital.

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Passo a passo para consultar e solicitar o abatimento

O procedimento é realizado de forma 100% digital diretamente nos sites da Sefaz-Ba ou da PGE-BA.

  • Acesse o site: Na página principal da Sefaz-Ba, clique no banner “Transação Tributária”.
  • Localize o processo: No canal Carta de Serviços, informe o número do seu Processo Administrativo Fiscal (PAF) e clique em “Aplicar Filtro”.
  • Consulte os valores: Clique em “Consultar PAF” para visualizar o débito atualizado, o desconto aplicado e o valor final para pagamento.
  • Pagamento à vista: Selecione a opção “Emitir DAE” para gerar o Documento de Arrecadação Estadual em PDF (certifique-se de liberar os pop-ups do navegador).
  • Opção por parcelamento: Clique em “Efetuar Parcelamento”, confirme os dados e escolha o modelo “Edital - PGE”.
Gráfico com exemplos de descontos a serem aplicados.
Gráfico com exemplos de descontos a serem aplicados. - Foto: Criado com auxílio de IA

A homologação do acordo ocorre apenas após o pagamento do DAE à vista ou da primeira parcela até a data de vencimento. Caso o débito já esteja em um parcelamento antigo, o contribuinte deve solicitar o cancelamento prévio do acordo vigente por meio do Balcão Virtual de Atendimento da Sefaz-Ba antes de aderir ao novo edital.

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