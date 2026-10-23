ECONOMIA
Leilão das Casas Bahia tem fogões a partir de R$ 282; veja
Pregão reúne 73 lotes de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos.
O leilão das Casas Bahia, disponível nesta sexta-feira, 23, tem fogões com lances a partir de R$ 282. Ao todo, são 73 lotes com eletrodomésticos, móveis e eletrônicos, incluindo geladeiras, máquinas de lavar, televisores, sofás e colchões.
A disputa, identificada pelo código K-3105, reúne produtos de marcas como Brastemp, Electrolux, Consul, Atlas, LG e TCL. Entre os equipamentos anunciados estão uma lava e seca LG Smart com capacidade para 13 kg, refrigeradores Frost Free e French Door, além de televisores com tecnologia 4K.
Quais produtos têm os menores lances?
Os fogões aparecem entre os itens com valores iniciais mais baixos. O modelo Atlas Agile Up, de quatro bocas, tem lance a partir de R$ 282. Já o Consul CFO4NAB está disponível a partir de R$ 292.
Para quem procura um equipamento maior, os fogões de cinco bocas apresentam ofertas iniciais a partir de R$ 393. Os preços, no entanto, não são definitivos: os valores podem aumentar conforme a disputa entre os participantes.
Como participar do leilão?
Para entrar na disputa, os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, responsável pelo pregão e fazer um cadastro ou entrar em uma conta já existente. O registro é obrigatório para enviar ofertas pelos produtos.
Antes de confirmar qualquer lance, é importante consultar a descrição individual dos lotes e verificar as regras estabelecidas no edital. As condições podem variar de acordo com o item escolhido.
O valor oferecido pelo produto não é a única despesa prevista. Sobre a quantia da arrematação, o comprador deverá pagar uma comissão de 5% ao leiloeiro, além de uma taxa administrativa correspondente a 15%.
O prazo para quitar o pagamento é de até um dia útil após a aprovação do lance. Por isso, os participantes devem calcular o custo total antes de fazer uma oferta, considerando também eventuais despesas relacionadas à retirada dos produtos.
Produtos têm garantia ou possibilidade de devolução?
Um dos principais cuidados é verificar o estado de conservação dos itens. Conforme as condições resumidas do evento, os produtos são comercializados nas condições em que se encontram, sem garantia, troca ou devolução.
Há ainda a possibilidade de alguns lotes conterem mercadorias em condição de sucata. A leitura do edital e a conferência das informações de cada produto são, portanto, etapas importantes para evitar surpresas após a compra.
Leia Também:
As regras também estabelecem uma multa de 30% para quem desistir depois de arrematar um lote. Na retirada, os compradores precisam respeitar as normas de segurança do local, que incluem restrições quanto às roupas e aos objetos permitidos.
Diante dessas condições, a recomendação é conferir todas as exigências do leilão, calcular as taxas adicionais e verificar as orientações para retirada antes de registrar um lance.