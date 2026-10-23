Google vai pagar a quem usar menos energia elétrica

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O Google anunciou que vai pagar a moradores e empresas nos Estados Unidos (EUA) que reduzirem o consumo de energia elétrica para conseguir espaço em data centers de inteligência artificial.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Voltus, empresa de recursos energéticos distribuídos.

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Serão disponibilizadas ao Google até 1.070 megawatts de capacidade elétrica quando a companhia precisar. Segundo o jornal The New York Times, essa capacidade equivale à de um reator nuclear.

Como vai funcionar?

Conhecido como usina elétrica virtual (VPP, na sigla em inglês), o modelo coordena recursos espalhados por diferentes locais, reunindo residências e empresas que podem reduzir o consumo de eletricidade da rede ou usar a energia que geram.

Quando acionados, os participantes recebem incentivos financeiros. Segundo a Voltus, os benefícios incluem economia nas contas e pagamentos diretos, transformando a demanda do Google por capacidade elétrica em ganhos econômicos para os clientes.

A Voltus também recomenda o uso de termostatos inteligentes, que podem ajustar, por exemplo, o tempo em que um ar-condicionado permanece ligado. Nesses casos, a redução do consumo ocorre automaticamente.

Não foram informados, entretanto, os valores que serão pagos.