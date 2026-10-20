Falha elétrica no Google Cloud deixa bancos fora do ar e afeta serviços digitais

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Uma pane elétrica na infraestrutura do Google Cloud provocou instabilidade generalizada em diversos serviços digitais e resultou na queda temporária de sistemas bancários nesta terça-feira, 20. A gigante de tecnologia norte-americana confirmou que a falha afetou a conexão e gerou mensagens de erro em cascata para empresas parceiras.

Em comunicado divulgado em sua página oficial de status, o Google informou que diversos serviços da nuvem registraram erros e oscilações de conexão intermitentes. A empresa afirmou que o processo de reabastecimento do sistema já foi iniciado e que a recuperação total é prevista ao longo do dia.

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Bancos relatam problemas em aplicativos e internet banking

O impacto da pane na infraestrutura em nuvem atingiu em cheio o setor financeiro. O banco digital Revolut reportou falhas operacionais em seus canais de atendimento e transações. Uma fonte ligada à instituição confirmou que o problema esteve diretamente associado aos incidentes no Google Cloud, plataforma responsável por armazenar dados e rodar aplicações na web.

Outras grandes instituições financeiras também confirmaram instabilidades:

Revolut : Informou que atuou prontamente para solucionar as falhas e garantiu que o dinheiro e os dados de todos os clientes permanecem em total segurança.

: Informou que atuou prontamente para solucionar as falhas e garantiu que o dinheiro e os dados de todos os clientes permanecem em total segurança. Lloyds : Confirmou que parte de sua base de usuários enfrentou dificuldades de acesso aos aplicativos e ao internet banking.

: Confirmou que parte de sua base de usuários enfrentou dificuldades de acesso aos aplicativos e ao internet banking. HSBC : Relatou problemas de acesso aos canais digitais enfrentados por seus clientes durante o período de oscilação do sistema.

Processo de normalização dos sistemas

O Google Cloud é uma das maiores infraestruturas globais de processamento e armazenamento de dados, atendendo desde fintechs até grandes conglomerados corporativos. A empresa reforçou que equipes técnicas trabalham no reestabelecimento integral da rede para evitar novos episódios de indisponibilidade.