Energia será interrompida na Pituba e outros bairros nesta terça (20/10)

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Pituba e outros quatro bairros de Salvador terão a energia interrompida nesta terça-feira, 20, devido à suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá uma pausa no fornecimento de forma conjunta das 10h às 16h.

Ao longo do dia, também serão afetados Aquarius, Caminho das Árvores, Imbuí e Itaigara.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira ruas que serão afetadas nos bairros sem energia em Salvador:

Aquarius: Rua Magno Valente, 484.

Rua Magno Valente, 484. Caminho das Árvores: Alameda Flamboyants, 36.

Alameda Flamboyants, 36. Engenho Velho de Brotas: Rua Almirante Alves Câmara, 967 e 978; Rua Padre Luiz Filgueiras, 967; Vila Jacy, 71; Travessa Almirante Alves Câmara, 223; Travessa 25 de Dezembro, 19.

Rua Almirante Alves Câmara, 967 e 978; Rua Padre Luiz Filgueiras, 967; Vila Jacy, 71; Travessa Almirante Alves Câmara, 223; Travessa 25 de Dezembro, 19. Imbuí: Rua Adhemar Pinheiro Lemos, 436.

Rua Adhemar Pinheiro Lemos, 436. Itaigara: Rua Florentino Silva, 564.

Rua Florentino Silva, 564. Pituba: Rua Clara Nunes, 32; Rua Anthenor Tupinambá, 452, 453, 410, 426, 375, 389, 254 e 227; Avenida Professor Magalhães Neto, 1681 e 35; Rua Aristides Fraga Lima, 21, 385 e 20; Rua Carmen Miranda, 85.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: