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OPORTUNIDADE!

Feirão de emprego oferece 250 vagas em Salvador

Programação inclui emissão de RG, certidões de nascimento, casamento e óbito

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Grau Educacional oferecerá duas feiras simultâneas, nas unidades Fonte Nova e Plataforma
Grau Educacional oferecerá duas feiras simultâneas, nas unidades Fonte Nova e Plataforma - Foto: Divulgação

Quem busca uma oportunidade de emprego ou estágio terá uma nova chance de ingressar no mercado de trabalho nesta quarta-feira, 21. O Grau Educacional promoverá duas feiras de empregabilidade simultâneas em Salvador, nas unidades Fonte Nova e Plataforma, com mais de 250 oportunidades de emprego e estágio.

Na unidade Fonte Nova, a ação acontece das 10h às 15h. Já na unidade Plataforma, o atendimento ocorre das 9h às 13h.

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As oportunidades contemplam áreas como telemarketing, almoxarifado, administração, recursos humanos, serviços gerais e operação de caixa, além de vagas para eletricista e instrutor de refrigeração. Também haverá oportunidades de estágio em eletrotécnica, administração e enfermagem, além de vagas para Jovem Aprendiz. As possibilidades incluem contratação pelo regime CLT e estágio.

Entre as instituições e empresas parceiras confirmadas estão IEL, WCN Comércio, Kado Brasil, CIDE, CONTAX, SIMM, SIMM + Capacitação Profissional e ISM + Bahia Estágios.

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Serviços gratuitos

As feiras também oferecerão serviços gratuitos, como massoterapia, podologia, escova, atendimento jurídico e psicológico, exame de vista e orientação financeira por meio da Clínica Financeira Sicoob. A programação inclui ainda agendamento para emissão de RG e emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito.

Na unidade Plataforma, também serão realizados agendamentos de consultas e procedimentos oftalmológicos, incluindo atendimentos relacionados a varizes, cirurgia de catarata, pterígio, glaucoma, mapeamento de retina, retinopatia diabética e hipertensiva, trombose ocular e aplicação de injeção intravítrea. A programação inclui aferição da pressão arterial e da glicemia, atendimento jurídico e orientações na área da saúde.

“Como instituição de ensino, o Grau Educacional acredita que a formação profissional deve caminhar junto com oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho. Por isso, promovemos ações que aproximam empresas e candidatos, além de oferecer serviços gratuitos que beneficiam toda a comunidade”, explica Rodrigo Lima, coordenador da Agência de Emprego da unidade Fonte Nova.

Onde participar?

Unidade Fonte Nova

  • Horário: das 10h às 15h
  • Endereço: Rua Professora Anfrísia Santiago, 432, bairro de Nazaré, Salvador.

Unidade Plataforma

  • Horário: das 9h às 13h
  • Endereço: Rua dos Ferroviários, s/n, bairro de Plataforma, Salvador.
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estágio feira de emprego Salvador

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