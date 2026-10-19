Novo gigante da cultura em Salvador terá cinema, teatro e restaurante

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abrirá a primeira etapa de sua sede física em Salvador no dia 21 de novembro, no histórico Palácio da Aclamação. A inauguração ocorrerá durante a Semana da Consciência Negra e será marcada pela exposição Nação Ilê, dedicada à trajetória e à influência cultural do Ilê Aiyê.

As novidades foram anunciadas nesta segunda-feira, 19, em um encontro com autoridades e agentes culturais, e marcam uma nova etapa da atuação do CCBB no Nordeste. Presente no evento, que ocorreu no Museu de Arte da Bahia (MAB), o governador Jerônimo Rodrigues celebrou a parceria entre os governos estadual e federal e o Banco do Brasil para fortalecer a cultura baiana. Durante o anúncio, ele também ressaltou a necessidade de preservar o patrimônio histórico e fortalecer a cultura brasileira.

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“O presidente Lula tem sido um defensor, um guardião da cultura brasileira e da baiana”, afirmou. Jerônimo ainda celebrou a exposição gratuita Atlântico Sertão, atualmente em cartaz no MAB, destacando a capacidade da arte de aproximar diferentes realidades e combater preconceitos.

Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

Exposição homenageia o Ilê Aiyê

Na inauguração do CCBB, a exposição Nação Ilê ocupará 800 metros quadrados do anexo histórico do Palácio da Aclamação. Nesta primeira etapa, serão disponibilizados ao público cerca de mil metros quadrados de áreas expositivas e de convivência.

A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, destacou os impactos econômicos do projeto. “A Bahia merece um espaço como esse”, afirmou, ressaltando o potencial do CCBB para fortalecer o circuito artístico e impulsionar a economia criativa, com geração de emprego e renda.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também celebrou a chegada do equipamento cultural e a valorização da produção artística local.



“Fico muito feliz a cada vez que a gente consegue ampliar os equipamentos culturais, para que a gente possa expor cada vez mais a criatividade artística baiana e brasileira”, declarou.



Foto: Agência A TARDE/ Ana Albuquerque

Espaço terá teatro, cinema e restaurante

Quando estiver concluído, o complexo terá 10 mil metros quadrados, com mais de 2 mil metros quadrados de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, restaurante, café e loja.

Anunciado em 2024, o CCBB Salvador será a primeira unidade da instituição no Nordeste e a quinta no país. Antes mesmo da abertura da sede, o projeto já realizou mais de 20 iniciativas culturais, alcançando mais de 600 mil pessoas em parceria com 18 equipamentos culturais da cidade.



Entre eles está o Museu de Arte da Bahia, que recebe a exposição gratuita Atlântico Sertão, em cartaz até 29 de janeiro de 2027.

Obras continuam até 2031

O anexo histórico será aberto à visitação em 21 de novembro, enquanto o restauro do prédio principal tem conclusão prevista para 2028. O projeto também prevê a construção de um anexo contemporâneo, com entrega estimada para 2031.

Para Júlio Paranaguá, gerente-geral do CCBB Salvador, a abertura representa uma nova fase da presença da instituição na capital baiana.



“Agora o CCBB passa a ocupar sua sede, conectando esse espaço com a vida da cidade, contribuindo com a valorização da cultura local e promovendo um diálogo com a cultura nacional e internacional”, afirmou.