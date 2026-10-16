CCBB Salvador anuncia data de abertura da sede no Palácio da Aclamação

Salvador está prestes a ganhar um centro cultural permanente em um dos imóveis históricos mais emblemáticos da capital baiana. O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) anunciará, na próxima segunda-feira, 19, às 16h30, a data de abertura de sua sede física na cidade, instalada no Palácio da Aclamação.

A inauguração está prevista para novembro, e o encontro também revelará o tema da exposição que marcará o início das atividades no espaço.

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O anúncio será realizado no Museu de Arte da Bahia (MAB), com a presença da presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Voltado à imprensa e a convidados, o evento também contará com uma visita mediada à exposição Atlântico Sertão, atualmente em cartaz no museu com entrada gratuita.

Palácio histórico vai abrigar novo centro cultural

Com a instalação definitiva no Palácio da Aclamação, o CCBB Salvador passará a contar com uma estrutura própria para desenvolver sua programação cultural na capital baiana. O imóvel de estilo neoclássico tem mais de 10 mil metros quadrados e já funcionou como residência oficial dos governadores da Bahia.

A implantação do equipamento prevê a restauração do edifício e é resultado de um acordo com o Governo do Estado, após tratativas iniciadas há mais de um ano com o Banco do Brasil.

A chegada da sede física representa uma nova etapa da atuação cultural da instituição em Salvador, que até então promovia atividades em espaços parceiros, como o próprio Museu de Arte da Bahia. Com uma estrutura permanente, a expectativa é ampliar a presença do centro cultural no circuito artístico local, com exposições e outras atividades.

CCBB Salvador será o primeiro do Norte e Nordeste

Com a abertura na capital baiana, a rede de Centros Culturais Banco do Brasil chegará à sua quinta unidade no país. Atualmente, a instituição mantém espaços no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília e em Belo Horizonte.

Salvador será a primeira cidade das regiões Norte e Nordeste a receber uma sede física do CCBB, ampliando a atuação nacional da instituição e a oferta de atividades culturais na Bahia.

A apresentação da nova etapa do CCBB Salvador acontece poucos dias depois do aniversário de 218 anos do Banco do Brasil, celebrado em 12 de outubro. A data também marca os aniversários dos centros culturais da instituição no Rio de Janeiro e em Brasília.