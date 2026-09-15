Atlântico Sertão: exposição gratuita reúne trabalhos de 80 artistas

A exposição Atlântico Sertão chega ao Museu de Arte da Bahia (MAB) na terça-feira, 29 de setembro. A mostra apresenta, através da arte contemporânea, o sertão brasileiro como espaço de resistência e produção artística.

A mostra reúne trabalhos de 80 artistas e permanece em cartaz em Salvador até 29 de janeiro de 2027. A exposição chega à capital baiana após passar por São Paulo, onde recebeu mais de 70 mil visitantes, e seguirá para Brasília, encerrando o circuito itinerante iniciado na capital paulista.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Idealizada pela mestra Marina Maciel, a exposição é realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e tem curadoria de Marcelo Campos, em parceria com Ariana Nuala, Amanda Rezende, Jean Carlos Azuos, Rita Vênus e Thayná Trindade.

A mostra reúne pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que refletem sobre os significados do Atlântico e do sertão. Enquanto o primeiro é marcado historicamente pelos deslocamentos forçados e pela violência colonial, o segundo costuma ser associado ao isolamento e à marginalização.

A partir dessas perspectivas, os artistas apresentam esses territórios também como espaços de criação, troca de conhecimentos, resistência e defesa dos direitos humanos. Assim, a exposição utiliza a arte para recuperar memórias e estimular uma reflexão crítica sobre os sentidos simbólicos do “Atlântico” e do “Sertão”.

Diferentes olhares sobre o sertão

A exposição reúne seis perspectivas curatoriais que apresentam diferentes formas de compreender o sertão. A partir dos trabalhos selecionados, o território é retratado como um espaço vivo e diverso, atravessado por questões históricas, espirituais, políticas e ambientais.

A mostra é uma iniciativa do Coletivo Atlântico e surgiu a partir da pesquisa teórica da mestra Marina Maciel. O projeto também busca levar essa reflexão para a prática, utilizando intervenções artísticas como ferramentas de transformação.

Projeto conta com apoio de instituições

A exposição Atlântico Sertão foi selecionada pelo Edital CCBB 2026-2027 e viabilizada por meio da Lei Rouanet. O projeto conta ainda com apoio da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), do Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores (IGR/MRE) e do Museu de Arte do Rio (MAR).

Serviço