16ª JORNADA DE DANÇA DA BAHIA
Inscrições para cursos de dança em Salvador com artistas internacionais encerram nesta terça (20)
São oferecidas 40 vagas, com aulas e experiências conduzidas por artistas da Alemanha e dos EUA
Profissionais e estudantes de dança têm até esta terça-feira, 20, para se inscrever em duas atividades gratuitas de formação internacional promovidas pela 16ª Jornada de Dança da Bahia, em Salvador. Ao todo, são oferecidas 40 vagas, com aulas e experiências conduzidas por artistas ligados à Alemanha e aos Estados Unidos.
O prazo de inscrição foi prorrogado pela organização do evento, que busca ampliar o acesso de bailarinos, professores e estudantes baianos a técnicas e experiências internacionais.
As oportunidades são para a Residência Artística Internacional e o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan. As duas atividades serão realizadas em novembro, na capital baiana.
Confira as oportunidades
Residência Artística Internacional
A formação será conduzida pela bailarina baiana Melissa Figueiredo, integrante da companhia alemã Sasha Waltz & Guests. A proposta é desenvolver uma remontagem colaborativa da obra »In C«, da coreógrafa Sasha Waltz, explorando dança contemporânea, improvisação e música.
- Vagas: 20
- Período: 4 a 22 de novembro
- Local: Espaço Xisto Bahia, Salvador
- Público: pessoas com pelo menos cinco anos de experiência em dança
- Seleção: audição em 23 de outubro, no Museu de Arte da Bahia (MAB)
Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan
A segunda oportunidade será ministrada por Lori Belilove, diretora da Isadora Duncan Dance Foundation, dos Estados Unidos, em parceria com a bailarina Fatima Suarez.
As aulas terão como foco princípios da dança moderna, incluindo consciência corporal, fluidez dos movimentos e expressão artística.
- Vagas: 20
- Período: 19 a 22 de novembro
- Local: Teatro Experimental da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
- Público: professores, bailarinos e estudantes a partir de 15 anos
Como se inscrever?
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 20 de outubro, por meio dos formulários disponíveis no site oficial da Jornada de Dança da Bahia.
Os interessados também podem consultar os editais e os critérios de seleção na plataforma.
Para ampliar a participação de diferentes públicos, a organização estabeleceu reserva de vagas nas duas atividades: 50% são destinadas a pessoas negras e indígenas, enquanto 10% são reservadas a pessoas trans.
Leia Também:
Sobre a Jornada de Dança da Bahia
Em sua 16ª edição, a Jornada de Dança da Bahia promove atividades de formação e intercâmbio artístico, aproximando profissionais locais de diferentes linguagens e referências internacionais.
O projeto é realizado pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Brasil PCH Santa Fé, por meio da Lei Rouanet, e apoio financeiro do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.