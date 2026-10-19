Inscrições para cursos de dança em Salvador com artistas internacionais encerram nesta terça (20)

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Profissionais e estudantes de dança têm até esta terça-feira, 20, para se inscrever em duas atividades gratuitas de formação internacional promovidas pela 16ª Jornada de Dança da Bahia, em Salvador. Ao todo, são oferecidas 40 vagas, com aulas e experiências conduzidas por artistas ligados à Alemanha e aos Estados Unidos.

O prazo de inscrição foi prorrogado pela organização do evento, que busca ampliar o acesso de bailarinos, professores e estudantes baianos a técnicas e experiências internacionais.

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As oportunidades são para a Residência Artística Internacional e o Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan. As duas atividades serão realizadas em novembro, na capital baiana.

Confira as oportunidades

Residência Artística Internacional

A formação será conduzida pela bailarina baiana Melissa Figueiredo, integrante da companhia alemã Sasha Waltz & Guests. A proposta é desenvolver uma remontagem colaborativa da obra »In C«, da coreógrafa Sasha Waltz, explorando dança contemporânea, improvisação e música.

Vagas: 20

Período: 4 a 22 de novembro

Local: Espaço Xisto Bahia, Salvador

Público: pessoas com pelo menos cinco anos de experiência em dança

Seleção: audição em 23 de outubro, no Museu de Arte da Bahia (MAB)

Workshop Internacional na Técnica de Isadora Duncan

A segunda oportunidade será ministrada por Lori Belilove, diretora da Isadora Duncan Dance Foundation, dos Estados Unidos, em parceria com a bailarina Fatima Suarez.

As aulas terão como foco princípios da dança moderna, incluindo consciência corporal, fluidez dos movimentos e expressão artística.

Vagas: 20

Período: 19 a 22 de novembro

Local: Teatro Experimental da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Público: professores, bailarinos e estudantes a partir de 15 anos

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 20 de outubro, por meio dos formulários disponíveis no site oficial da Jornada de Dança da Bahia.

Os interessados também podem consultar os editais e os critérios de seleção na plataforma.

Para ampliar a participação de diferentes públicos, a organização estabeleceu reserva de vagas nas duas atividades: 50% são destinadas a pessoas negras e indígenas, enquanto 10% são reservadas a pessoas trans.

Sobre a Jornada de Dança da Bahia

Em sua 16ª edição, a Jornada de Dança da Bahia promove atividades de formação e intercâmbio artístico, aproximando profissionais locais de diferentes linguagens e referências internacionais.

O projeto é realizado pelo Mantra Centro de Dança e Arte Contemporânea e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Brasil PCH Santa Fé, por meio da Lei Rouanet, e apoio financeiro do Governo da Bahia, através do Fundo de Cultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.