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ELEIÇÕES 2026

"Nosso movimento vai ganhar essa eleição", garante Lula

Presidente participou de forma breve da "Live da Virada", neste sábado, 24

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula durante ao no Rio de Janeiro, neste sábado, 24
Presidente Lula durante ao no Rio de Janeiro, neste sábado, 24 - Foto: Ricardo Stuckert/PT
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, fez uma breve participação neste sábado, 24, da “Live da Virada”, transmissão organizada em apoio à sua candidatura ao Palácio do Planalto.

Durante a contribuição, por telefone, Lula demonstrou confiança na vitória e destacou a mobilização dos apoiadores na reta final da campanha.

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O presidente projetou uma grande manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, também no dia de hoje, e afirmou que o movimento político em torno de sua candidatura deve sair vitorioso nas eleições.

“Nosso movimento vai ganhar essa eleição”, declarou Lula. Ele, pela manhã, participou de um ato na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro.

Lula agradece à militância

Ao comentar a mobilização dos apoiadores, o presidente comparou a militância a um exército e elogiou a atuação dos integrantes da campanha.

“É um exército vitorioso. Trump, Xi Jinping, Putin estão com inveja do nosso exército", brincou o petista. "Você é um general de muita eficácia, mobilizou a tropa. Estou na rua, tropa de muita gente”, disse ele em referência ao deputado federal André Janones (Avante-MG), comandante da live.

Lula também pediu que o parlamentar agradeça aos participantes da campanha. “Agradeça a cada soldado nosso. O mundo vai invejar para todos sempre a força do nosso exército”, acrescentou.

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Presidente fala sobre votação

Durante a transmissão, Lula afirmou que pretende votar às 9h e, em seguida, permanecer em casa para acompanhar a votação. A declaração ocorreu na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo, 25.

O presidente encerrou a sua fala, reforçando a confiança na mobilização de seus apoiadores e na vitória de sua candidatura.

Cientista político aponta vencedor do debate na TV Globo

O cientista político Cláudio André de Souza viu que o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu o debate promovido pela TV Globo, na noite de sexta-feira, 23.

A constatação veio após ele acompanhar dez grupos de indecisos, de cinco capitais do país, que assistiram ao encontro entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o especialista, o debate esteve equilibrado até o terceiro bloco, quando o petista passou a pautar assuntos como aposentadoria, salário mínimo e licença-maternidade.

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