Como Lula perdeu o dedo? Relembre acidente que marcou o petista

Um fato histórico da vida do presidente Lula (PT) voltou à tona durante o debate entre os candidatos à Presidência da República, realizado pela TV Globo, na sexta-feira, 23: a perda do seu dedo mínimo da mão esquerda.

Em uma discussão sobre o poder de compra dos trabalhadores, o senador e também postulante ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que Lula “dá com uma mão e tira com os 9 dedos” o salário mínimo dos brasileiros. Em resposta, o presidente disse que não aceitaria ser chamado de “9 dedos” pelo adversário.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lula perdeu o dedo mínimo em 1964, em um acidente de trabalho, quando atuava como torneiro mecânico e operava uma prensa transversal. O episódio foi relatado pelo presidente em diferentes entrevistas ao longo dos anos.

Lula contou como ocorreu o acidente

Em entrevista ao podcast PodPah, em 2022, durante a pré-campanha eleitoral contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula explicou que o acidente aconteceu na Metalúrgica Independência, onde trabalhava na fabricação de peças.

“Foi na Metalúrgica Independência. Essa metalúrgica fazia botão de cofre, fazia puxador de porta. Tinha uma prensa que prensava as peças e quebrou o dispositivo. Eu fiz o parafuso e fui colocar. Quando eu estava colocando, o cara [que operava a prensa], acho que deu uma cochilada, e soltou a mão e a prensa fechou. Eu estava com a mão e puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e só ficou o dedinho”, relatou.

Na mesma entrevista, o presidente avaliou que, se o acidente tivesse ocorrido nos dias atuais, poderia ter preservado parte do dedo. Ele atribuiu a amputação completa às condições de atendimento que enfrentou na época.

“Eu acho que se fosse hoje, o médico deixava um toquinho. Mas naquele tempo, um peão, 4h da manhã, fedendo a óleo, a mão cheia de graxa… ‘Esse peão mesmo. Para que esse toquinho assim?’. E arrancou tudo logo”, afirmou.

Presidente relatou demora no atendimento

Em 2002, Lula também havia contado detalhes do acidente durante uma entrevista ao apresentador Jô Soares (1938-2022), no Programa do Jô, da TV Globo. Na ocasião, ele disputava a Presidência da República pela quarta vez — ele havia perdido as disputas anteriores de 1989, 1994 e 1998. Naquele ano, no entanto, sagrou-se vencedor.

O petista afirmou que o acidente aconteceu por volta das 3h, mas que só recebeu atendimento médico às 7h. Ao recordar as dificuldades daquele momento, mencionou as limitações do atendimento pelo antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

“Pobre, trabalhando à noite, pelo sistema do INPS [Instituto Nacional de Previdência Social] não tinha muita opção. O médico podia ter aproveitado um toquinho para eu coçar o ouvido. Ele preferiu cortar tudo”, disse.