Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES

Lula relembra fala de Jair Bolsonaro contra vacinas na pandemia

Presidente defendeu atuação do SUS durante a pandemia de Covid-19

Gustavo Nascimento
Por
Lula no debate da Globo
Lula no debate da Globo - Foto: Reprodução | TV Globo
Eleições 2026

No debate contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Globo, na noite desta sexta-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19. "No governo do pai dele, quem tomasse vacina ia virar gay, ia virar jacaré", disse o petista.

Além disso, ele defendeu a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia e criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Lula atribuiu ao sistema público de saúde um papel importante na redução de mortes pela doença.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Lula relembra fala de Jair Bolsonaro contra vacinas na pandemia
Lula relembra fala de Jair Bolsonaro contra vacinas na pandemia imagem

POLÍTICA

Debate na Globo: Lula cita “surubada” e “bacanal” ao atacar relação de Vorcaro e Flávio
Debate na Globo: Lula cita “surubada” e “bacanal” ao atacar relação de Vorcaro e Flávio imagem

"É importante o povo brasileiro saber que o SUS é o responsável por evitar que morresse mais gente da COVID depois da responsabilidade do governo do pai dele. Ele inventou remédio para vender clorquina. O dado concreto imprensa. Não sou eu que tô dizendo, não", afirmou lula.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsonaro Covid-19 Lula sus

Relacionadas

Mais lidas