ELEIÇÕES
Lula relembra fala de Jair Bolsonaro contra vacinas na pandemia
Presidente defendeu atuação do SUS durante a pandemia de Covid-19
No debate contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) na Globo, na noite desta sexta-feira, 23, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relembrou as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19. "No governo do pai dele, quem tomasse vacina ia virar gay, ia virar jacaré", disse o petista.
Além disso, ele defendeu a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia e criticou a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Lula atribuiu ao sistema público de saúde um papel importante na redução de mortes pela doença.
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"É importante o povo brasileiro saber que o SUS é o responsável por evitar que morresse mais gente da COVID depois da responsabilidade do governo do pai dele. Ele inventou remédio para vender clorquina. O dado concreto imprensa. Não sou eu que tô dizendo, não", afirmou lula.