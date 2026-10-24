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Debate na Globo: Lula cita “surubada” e “bacanal” ao atacar relação de Vorcaro e Flávio

Lula levou o caso envolvendo o Banco Master ao confronto com Flávio Bolsonaro na TV Globo

Luan Julião
Por
Lula usou os termos ao criticar o banqueiro e questionar se Flávio Bolsonaro
Lula usou os termos ao criticar o banqueiro e questionar se Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução | TV Globo
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trouxe à tona um assunto incômodo para o senador Flávio Bolsonaro (PL) ao abordar as supostas ligações do adversário com Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master, durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira, 23. Na declaração, Lula fez acusações contra Vorcaro e questionou se o senador negaria ter proximidade com ele.

Ao comentar o caso, o presidente afirmou que Vorcaro teria influência sobre integrantes de diferentes esferas do poder, citando ministros de tribunais, deputados e senadores. Lula também atribuiu ao banqueiro práticas que classificou como corrupção e questionou a relação de Flávio com o empresário.

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"Veja uma coisa para o telespeculador não esquecer nunca mais: esse cidadão e a turma dele criaram um banqueiro chamado Banco Master, chamado Vorcaro. Esse cara corrompeu a República, e ele é um deles, se meteu com o ministro da Suprema Corte, se meteu com o ministro de outros tribunais, se meteu com deputado, senador, se meteu com um monte de gente, fez surubada, bacanal, pagou mulher, fez um inferno nesse país. E ele agora vai dizer que não é amigo do cara?"

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Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro Lula

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