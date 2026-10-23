Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

SUS

Bolsonaro no SUS: relembre atendimento após facada em 2018

O ex-presidente fez uso de serviços de emrgência após atentado de 2018

Sara Santos
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaro no SUS: relembre atendimento após facada em 2018
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL) relembrou o atendimento médico recebido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. A declaração foi feita durante o debate da TV Globo, na noite desta sexta-feira (23), ao abordar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, Jair Bolsonaro foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde passou por uma cirurgia de emergência após ser atingido por uma facada no abdômen.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Jair Bolsonaro foi atendido pelo SUS após atentado

Em 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Após o ataque, ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia do município, instituição filantrópica que atende pacientes pelo SUS.

O então candidato à Presidência passou por uma cirurgia de emergência para tratar lesões no intestino e em estruturas vasculares do abdômen.

No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deu continuidade ao tratamento e passou por novos procedimentos.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Confira o que é fato ou fake das falas de Lula no debate da Globo
Confira o que é fato ou fake das falas de Lula no debate da Globo imagem

DEBATE

Debate na Globo: Lula acusa Flávio de “lamber” Trump para taxar Brasil
Debate na Globo: Lula acusa Flávio de “lamber” Trump para taxar Brasil imagem

EMBATE

Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre postagem apagada do “bolsa-farelo”
Debate da Globo: Lula questiona Flávio sobre postagem apagada do “bolsa-farelo” imagem

Flávio Bolsonaro cita o SUS em debate

Durante o debate da TV Globo, Flávio Bolsonaro mencionou o atendimento recebido pelo pai para defender o sistema público de saúde.

O senador afirmou que o SUS salvou a vida de Jair Bolsonaro e classificou o sistema como um “orgulho nacional”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bolsonaro eleições no Brasil Flávio Bolsonaro sus

Relacionadas

Mais lidas