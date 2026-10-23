Bolsonaro no SUS: relembre atendimento após facada em 2018

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) relembrou o atendimento médico recebido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. A declaração foi feita durante o debate da TV Globo, na noite desta sexta-feira (23), ao abordar o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, Jair Bolsonaro foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde passou por uma cirurgia de emergência após ser atingido por uma facada no abdômen.

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Jair Bolsonaro foi atendido pelo SUS após atentado

Em 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Após o ataque, ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia do município, instituição filantrópica que atende pacientes pelo SUS.

O então candidato à Presidência passou por uma cirurgia de emergência para tratar lesões no intestino e em estruturas vasculares do abdômen.

No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde deu continuidade ao tratamento e passou por novos procedimentos.

Flávio Bolsonaro cita o SUS em debate

Durante o debate da TV Globo, Flávio Bolsonaro mencionou o atendimento recebido pelo pai para defender o sistema público de saúde.

O senador afirmou que o SUS salvou a vida de Jair Bolsonaro e classificou o sistema como um “orgulho nacional”.