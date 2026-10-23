Debate na Globo: Lula acusa Flávio de “lamber” Trump para taxar Brasil

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL) de "lamber" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o país impusesse tarifas sobre produtos brasileiros. A declaração foi feita durante o debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira, 23, após o adversário questionar a relação do governo com o agronegócio.

“É por isso que, quando meu adversário ficou lambendo o Trump para taxar o Brasil, eu não fiquei preocupado. Porque eu não nasci com medo de cara feia. Se o Trump não quer comprar do Brasil, eu vou vender em outros lugares”, afirmou Lula.

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O petistadefendeu a estratégia do seu governo de ampliar os destinos das exportações brasileiras diante das tarifas impostas pelos Estados Unidos e citou a abertura de 700 novos mercados para produtos nacionais.

A troca de acusações começou quando Flávio questionou por que Lula trataria o agronegócio “tão mal”. Em resposta, o presidente destacou os recursos destinados à agricultura familiar e os incentivos à compra de máquinas agrícolas. Ele também afirmou que os investimentos no setor durante seu governo superaram os realizados na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu duvido que houve um incentivo à compra de máquinas como nós fizemos. Então é o seguinte: nunca se exportou tanto nesse país", afirmou.

Ao final, o petista voltou a alfinetar o adversário e sugeriu que os espectadores pesquisassem na internet para conferir as declarações feitas durante o debate.

“É só vocês darem um Google para perceberem a bobagem que esse jovem fala quando vai debater”, disse.