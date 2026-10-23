POLÍTICA
Debate na Globo: Lula relembra crise de oxigênio em Manaus para criticar família Bolsonaro
Petista associou o adversário às imagens de Jair Bolsonaro durante a crise sanitária
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL) durante o último debate presidencial da TV Globo, nesta sexta-feira, 23, ao questionar o conhecimento do adversário sobre o Amazonas. Na resposta, Lula mencionou a crise de falta de oxigênio em Manaus durante a pandemia de Covid-19 e associou o episódio à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.
Ao contestar o adversário, Lula afirmou que Flávio não conhece a realidade do estado e citou as imagens de Jair Bolsonaro rindo e imitando pessoas com dificuldades para respirar durante a crise sanitária. O episódio ocorreu em meio às discussões entre os presidenciáveis sobre questões nacionais e a atuação do governo na região Norte.
“Não conhece o Brasil, não conhece o Brasil, não conhece. Acho que ele só ouviu falar de Manaus e da região Norte quando o pai dele apareceu na televisão rindo e imitando a pessoa morrendo asfixiada porque não tinha oxigênio. Talvez a única imagem que ele tem do estado do Amazonas é essa: é o pai dele rindo das pessoas morrendo por falta de oxigênio. Porque, se ele conhecesse o Amazonas e conhecesse tudo o que nós fazemos no Amazonas, ele pode perguntar para os senadores.”