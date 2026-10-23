Confira o que é fato ou fake das falas de Flávio no debate da Globo

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O último debate presidencial antes das eleições do segundo turno ocorreu nesta sexta-feira, 23, na TV Globo. O embate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) teve checagem em tempo real dos sites como g1, ICL Notícias, aos fatos, entre outros.

Confira abaixo as principais falas do candito do PL. As falas serão divididas nas categorias 'fato', 'fake' e 'não é bem assim'.

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Confira as principais falas de Flávio Bolsonaro:

“Nós pegamos o Brasil lá em 2019 com cerca de 14 mil obras inacabadas e, apesar de todos os problemas, a gente entregou o Brasil com um pouco mais de 8 mil obras inacabadas." - FATO

"O que você levou para o Nordeste foi o Comando Vermelho" - FAKE

"O TCU, o Tribunal de Contas da União, acaba de soltar um relatório que existem mais de 11.500 obras paralisadas do atual governo." - FAKE

“Na época do presidente Bolsonaro, você tinha lá os seus R$ 600 do Bolsa Família, que foi o Bolsonaro que deu no mínimo R$ 600.” - NÃO É BEM ASSIM

"O SUS é mal gerido, mas o SUS é um orgulho nacional. Agora, o Lula votou contra a Constituição de 88 que criou o SUS." - NÃO É BEM ASSIM

Você [Lula] já gastou mais de R$ 400 bilhões para tentar se reeleger.” - FAKE

"Nós instalamos mais de 21.300 pontos de internet em vários locais do Brasil." - FATO

O vídeo real, sobre Bolsonaro ter aquele vídeo dele suspirando, ele fala que estava debochando das pessoas que estavam sem ar. É mentira. Se você pegar 10 segundos antes e 10 segundos depois, você vai ver que é exatamente o contrário. É o presidente Bolsonaro criticando que, na época, se defendia que as pessoas precisavam esperar sentir falta de ar para depois irem para o hospital.” - FAKE